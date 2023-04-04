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OBAMA I'M A MUSLIM!
EARTH SHAKING NEWS
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99 views • 04/04/2023

BARAK OBAMA AKA BARRY SOETORO IS A PATHLOGICAL LIAR AND AN ANTI AMERICAN. IT'S SHOCKING HIS PERSONAL FILE IS STILL HELD UNDER NATIONAL SECURITY. HE SAID HE'S REALLY GOOD AT MURDERING PEOPLE. HIS WIFE HE CALLS MICHEY. THE LATE JOWN RIVERS WAS SUICIDED FOR EXPOSING THIS FACT. INSANE OPRAH SAID OBAM AS THE ONE (ANTICHRIST). I BELIEVE OBAMA IS RUNNING THE BIDEN WHITE HOUSE. AMERICA IS A ROTTEN COUNTRY AND WHEN THE STOCK MARKET CRASHES IN THE VERY NEAR FUTRE MARTIAL LAW WILLBE DECLARED. THIS WILL MEAN THE END OF ALL FREEDOM HERE IN AMERICA. YOU BETTER PEP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY. SHEER HELL IS COMING TO AMERICA. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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