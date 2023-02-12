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Για να μην πέφτουμε διαρκώς σε πολύ βαριές αμαρτίες να
ζητάμε από τον Άγιο Θεό με αδιάλειπτη
προσευχή να
δυναμώνει την ορθόδοξη αληθινή πίστη μας https://ugetube.com/watch/fbOtRzboi1EVrgQ , https://rumble.com/v299ry8-christ-give-us-the-true-orthodox-faith-to-save-our-soul.html .
Για να μην πέφτουμε διαρκώς σε πολύ βαριές αμαρτίες να
ζητάμε από τον
Άγιο Θεό με ταπεινό φρόνημα και αδιάλειπτη καρδιακή και νοερά προσευχή (ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ) να δυναμώνει την ορθόδοξη αληθινή πίστη μας. Γιατί μόνο από αληθινό ορθόδοξο Ιερέα του Θεού, αποτειχισμένο από την παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού μπορούμε να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε και να συμμετέχουμε στα αγιαστικά Μυστήρια της Εκκλησίας μας για να μην πλανηθούμε προδίδοντας σαν τον Ιούδα τον Χριστό και την Μία Αγία Εκκλησία του και να μην χάσουμε την αθάνατη ψυχή μας στην αιώνια κόλαση. Γιατί η Μυστηριακή ζωή και ιδιαίτερα το Σώμα και Αίμα Χριστού με την Χάρη του Θεού μας απελευθερώνει από τα πάθη και τις αμαρτίες και μας ενώνει με τον Άγιο Θεό Πατέρα μας μόνο εφόσον διατηρούμε και ομολογούμε κάθε στιγμή την αληθινή ορθόδοξη πίστη μας άχρι θανάτου…
Γιατί «ὁ γὰρ ἐσθίων
καὶ πίνων ἀναξίως κρῖμα ἑαυτῷ ἐσθίει καὶ πίνει, μὴ διακρίνων τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου.
διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί» (Α΄ Κορ.
11, 29-30).
ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ
ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ
ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ
ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΑ ΕΝΩΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΟΓΜΑ ΜΑΣ, ΒΛΑΣΦΗΜΩΝΤΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ…
ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ ΤΟΤΕ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΣΩΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Ο ΨΕΥΔΟΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ «ΕΙΣ ΤΥΠΟΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΝ ΧΡΙΣΤΟΥ» ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΜΕ ΤΑ ΑΓΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ, ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΣ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ «ΑΛΑΘΗΤΟ» ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ Ο ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΩΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΣΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΚΟΡΑΝΙ ΤΟΥΣ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: https://rumble.com/vhp893-29730567.html
,
https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e ,
https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX .
... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/fbOtRzboi1EVrgQ , https://rumble.com/v299ry8-christ-give-us-the-true-orthodox-faith-to-save-our-soul.html .