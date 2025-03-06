BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Parte 2 - Hemos caído en una tremenda trampa. Ante dicho desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?
NoLesTenemosMiedo
NoLesTenemosMiedo
84 views • 6 months ago


José Pintos y Sinairadio.net presentan:

Conéctate con Pintos Ministry.

 

Programa especial del 5-3-25.


Invitado:

Santiago Caviglia, Consultor internacional especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción.

 

Temas:

 

Hemos caído en una tremenda trampa nutrida por un proceso de “gallos de riña” y proceso “pendular”.

Como planes de contingencias, dichos poderes supra nacionales cuentan con imponer un plan alternativo: oficialmente decretar y ejecutar de manera dictatorial un Nuevo Orden Mundial.

 

Los líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalista poseen una gran responsabilidad, sin embargo, en términos generales, no están a la altura de las circunstancias, han fracasado y cometiendo todo tipo de errores los cuales no quieren reconocer ni rectificar ni evitar continuar cometiéndolos.

 

Se devela lo qué hay detrás del pseudo grupo científico de los 4 Fantásticos comandados por la biotecnología Diblasi y secundado por su Club de Amigos de periodistas “independientes” quienes continúan realizando campañas de propaganda las cuales marcan tendencias que rayan en el fanatismo, la distorsión de hechos, desinformación e incluso la difamación.


 

 

Material relacionado:

 

- Parte 1 - Programa Especial (5-2-25) 

 https://www.brighteon.com/2b873dd6-f78a-49c2-a40f-06ddbb1d6dcc 

 

- Informe de consultoría (en formato audiovisual) referente al “Informe Científico” de los 55 Elementos elaborado por la biotecnóloga Diblasi y compañía: 

https://www.brighteon.com/a9c51f59-6b99-4bf7-93bc-ca7685cf0bb6 


- Más videos e informes. - Webinar Capacitación (anti plandemia y otros propósitos).  https://drive.google.com/file/d/14wBfrBUnZYKzylfEXPOHIyksy5vNizQJ/view?usp=drive_open

Keywords
trumpmike adamsnuevo orden mundialcorrupciondifamacionmanipulacionplandemiasantiago cavigliaconicetdiblasimonteverde4 fantasticossangorrinnonisfundacion kennedychildrens helth defenseefecto pendularjose pinto ministrysinairadiogallos de riniaclub de amigos los lame trastestrafico sexual infantiltrafico de organosexplotacion sexual
