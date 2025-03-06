Parte 2 - Hemos caído en una tremenda trampa. Ante dicho desastre, ¿qué podemos realizar al respecto?

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
José Pintos y Sinairadio.net presentan:
Conéctate con Pintos Ministry.
Programa especial del 5-3-25.
Invitado:
Santiago Caviglia, Consultor internacional especialista en estrategias, conductas humanas y procesos de anti corrupción.
Temas:
Hemos caído en una tremenda trampa nutrida por un proceso de “gallos de riña” y proceso “pendular”.
Como planes de contingencias, dichos poderes supra nacionales cuentan con imponer un plan alternativo: oficialmente decretar y ejecutar de manera dictatorial un Nuevo Orden Mundial.
Los líderes y referentes sociales de lucha anti agendas globalista poseen una gran responsabilidad, sin embargo, en términos generales, no están a la altura de las circunstancias, han fracasado y cometiendo todo tipo de errores los cuales no quieren reconocer ni rectificar ni evitar continuar cometiéndolos.
Se devela lo qué hay detrás del pseudo grupo científico de los 4 Fantásticos comandados por la biotecnología Diblasi y secundado por su Club de Amigos de periodistas “independientes” quienes continúan realizando campañas de propaganda las cuales marcan tendencias que rayan en el fanatismo, la distorsión de hechos, desinformación e incluso la difamación.
