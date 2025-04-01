BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Capacity of Soul – Sensitivity, How to Become Sensitive, Rapid Way of Determining Truth, Ability to Accurately Feel Other People’s Emotions, How God Is Speaking to Us and How to Hear God, Prayer
Divine Truth - The Narrow Way
Divine Truth - The Narrow Way
19 views • 5 months ago

FULL ORIGINAL:

https://youtu.be/VVT5MXD1aA8

20120616 Relationship With God - The Eternal Benefits S1P2


Cut:

25m22s - 35m42s


DIVINE TRUTH:

Divine Truth Website: https://www.divinetruth.com

Mary's Blog: https://mary.divinetruth.com

God’s Way: https://blog.godsway.net/

Divine Truth Events: https://events.humanitix.com/host/divinetruth

Donate: https://www.divinetruth.com/sites/main/en/index.htm#donate.htm

*************************



“EVERY PERSON WHO REACHES AT-ONEMENT WITH GOD CAN AUTOMATICALLY FEEL THE EMOTIONS OF EVERY PERSON AROUND THEM AND ALSO KNOW WHY THOSE EMOTIONS EXIST IN THAT PERSON.”

@ 29m06s


“GOD IS SPEAKING TO US THROUGH HER FEELINGS, THROUGH HER EMOTIONS. TO HEAR HER, TO HEAR GOD, WE MUST BE SENSITIVE ENOUGH TO FEEL HER EMOTIONS. HOW DO WE SPEAK TO GOD? THROUGH OUR EMOTIONS. WE MUST BE SENSITIVE ENOUGH TO KNOW WHAT WE EMOTIONALLY FEEL IN ORDER TO ACTUALLY HAVE THE CORRECT MESSAGE BEING GOING TO GOD OF WHAT WE WANT TO PORTRAY.”

@ 31m24s


“IF WE ASK SOME QUESTIONS AND WE BELIEVE IT’S WITH SINCERITY AND WE GET NO ANSWER WHATSOVER, THEN THERE CAN ONLY BE A COUPLE OF PROBLEMS. ONE IS THAT WE ARE NOT SINCERE AND THE SECOND IS THAT WE ARE NOT SENSITIVE ENOUGH TO HEAR THE ANSWER. THERE CAN ONLY BE THE TWO POSSIBLE PROBLEMS IN OUR INTERACTION WITH GOD. BECAUSE GOD, LIKE EVERY LOVING PARENT, WANTS TO GIVE US ANSWERS TO EVERYTHING WE ASK.”

@ 35m02s


Keywords
wisdomrelationship with godsoul fooddivine love pathsoul conditiontrue spiritualityhow to hear godsoul healingreincarnated jesussoul searchsoul developmentfeel everythingsoul transformation with godall knowing goddriven by truth not fearprecious child of godintellect vs emotionssoul awakeningi want to know everythingemotional sensitivitycapacity of my soulhow god speaks to mesincere prayergod the best parentmotivated by love
