Capacity of Soul – Sensitivity, How to Become Sensitive, Rapid Way of Determining Truth, Ability to Accurately Feel Other People’s Emotions, How God Is Speaking to Us and How to Hear God, Prayer

FULL ORIGINAL:
20120616 Relationship With God - The Eternal Benefits S1P2
Cut:
25m22s - 35m42s
“EVERY PERSON WHO REACHES AT-ONEMENT WITH GOD CAN AUTOMATICALLY FEEL THE EMOTIONS OF EVERY PERSON AROUND THEM AND ALSO KNOW WHY THOSE EMOTIONS EXIST IN THAT PERSON.”
@ 29m06s
“GOD IS SPEAKING TO US THROUGH HER FEELINGS, THROUGH HER EMOTIONS. TO HEAR HER, TO HEAR GOD, WE MUST BE SENSITIVE ENOUGH TO FEEL HER EMOTIONS. HOW DO WE SPEAK TO GOD? THROUGH OUR EMOTIONS. WE MUST BE SENSITIVE ENOUGH TO KNOW WHAT WE EMOTIONALLY FEEL IN ORDER TO ACTUALLY HAVE THE CORRECT MESSAGE BEING GOING TO GOD OF WHAT WE WANT TO PORTRAY.”
@ 31m24s
“IF WE ASK SOME QUESTIONS AND WE BELIEVE IT’S WITH SINCERITY AND WE GET NO ANSWER WHATSOVER, THEN THERE CAN ONLY BE A COUPLE OF PROBLEMS. ONE IS THAT WE ARE NOT SINCERE AND THE SECOND IS THAT WE ARE NOT SENSITIVE ENOUGH TO HEAR THE ANSWER. THERE CAN ONLY BE THE TWO POSSIBLE PROBLEMS IN OUR INTERACTION WITH GOD. BECAUSE GOD, LIKE EVERY LOVING PARENT, WANTS TO GIVE US ANSWERS TO EVERYTHING WE ASK.”
@ 35m02s