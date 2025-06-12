BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Qurbani Ke Masail | Qurbani Kis Par Farz Hai? | Qurbani Kay Zaroori Ahkam | Eid ul Adha 2025
Qurbani Ke Masail | Qurbani Kis Par Farz Hai? | Qurbani Kay Zaroori Ahkam | Eid ul Adha 2025

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📄 Description:

📌 Qurbani Ke Masail – Ahem Maloomat!


Assalamualaikum Warahmatullah!


Is video mein hum baat karein ge Eid ul Adha ke moqe par Qurbani ke zaroori masail aur shar‘i ahkam ke baare mein. Har Musalman ke liye yeh zaroori hai ke woh Qurbani ke hukm aur us ke sharait ko ache se samjhe taake Allah ki raza hasil ki ja sake.


📚 Is Video Mein Shaamil Topics:

Qurbani kis par farz hai?

Kon se janwar qurbani ke liye jaiz hain?

Qurbani ka waqt kya hai?

Qurbani ki niyyat kaise ki jaye?

Gosht ka taqseem kaise kiya jaye?

Mushrik ya gunahgaar ke liye qurbani jaiz hai ya nahi?

Qurbani mein shirk ya riyakari ka kiya hukm hai?


✨ Yeh Maloomat Aapki Qurbani Ko Shar‘i Tor Par Durust Banayegi.


🕌 Barah-e-Karam is video ko dekhein, like karein, aur apne doston ke saath share karein taake har shakhs in masail se waqif ho jaye.


🔔 Subscribe karein aur bell icon zaroor dabayein taake mazeed Islami videos aap tak pohnchein.


📞 Contact US: 03230717702

📍 Jamia Saeedia Darul Quran


🏷️ Hashtags:

#QurbaniKeMasail #EidUlAdha2025 #QurbaniAhkam #IslamicMasail #DarulIfta #JamiaSaeedia #QurbaniGuide #MuftiKeMasail #HalalQurbani #QurbaniKaTariqa

qurbani bayanqurbani ka bayanqurbani 2025qurbani ki fazilatqurbani ke masailqurbanimasail e qurbaniqurbani ke fazailqurbani masailqurbani kay masailqurbani karne ke sharai ahkam aur masailqurbani ki mukammal sharai masail aur ahkammasail qurbanicow qurbaniqurbani masail urdumasail qurbani urduqurbani ke ahm masailqurbani videosqurbani ke ahem masailqurbani ke masail 2023qurbani k masail in urduqurbani ke ahkam o masail
