Qurbani Ke Masail | Qurbani Kis Par Farz Hai? | Qurbani Kay Zaroori Ahkam | Eid ul Adha 2025
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📄 Description:
📌 Qurbani Ke Masail – Ahem Maloomat!
Assalamualaikum Warahmatullah!
Is video mein hum baat karein ge Eid ul Adha ke moqe par Qurbani ke zaroori masail aur shar‘i ahkam ke baare mein. Har Musalman ke liye yeh zaroori hai ke woh Qurbani ke hukm aur us ke sharait ko ache se samjhe taake Allah ki raza hasil ki ja sake.
📚 Is Video Mein Shaamil Topics:
Qurbani kis par farz hai?
Kon se janwar qurbani ke liye jaiz hain?
Qurbani ka waqt kya hai?
Qurbani ki niyyat kaise ki jaye?
Gosht ka taqseem kaise kiya jaye?
Mushrik ya gunahgaar ke liye qurbani jaiz hai ya nahi?
Qurbani mein shirk ya riyakari ka kiya hukm hai?
✨ Yeh Maloomat Aapki Qurbani Ko Shar‘i Tor Par Durust Banayegi.
📞 Contact US: 03230717702
📍 Jamia Saeedia Darul Quran
🏷️ Hashtags:
#QurbaniKeMasail #EidUlAdha2025 #QurbaniAhkam #IslamicMasail #DarulIfta #JamiaSaeedia #QurbaniGuide #MuftiKeMasail #HalalQurbani #QurbaniKaTariqa