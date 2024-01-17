Музыкально-Театрализованная Мистерия «Жена Ориона». «Театр Мистерий Виктории ПреобРАженской». 2010.

https://youtu.be/-0SS45-ilYA

Режиссёр-постановщик, Автор сценария, Композитор, Музыкальное Сопровождение и Изполнение — В.В. Преображенская.

Эпоха Водолея разварачивает в МиРАздании Новую Мистерию Матери Мира — Сириусианской Исиды с Десятью Тысячами Имён...

У входа во священный Лабиринт (колесо перераждений) стоит Сын Исиды — Гор. Он же — Воплощение всего человечества. Пред Ним — тяжкий Путь подъёмов и падений, Путь борьбы и совершенства. Он всё ещё блуждает в Лабиринте Времени. Но пора уже выйти из Лабиринта, найдя Путь в Лоно Великой Матери Света. Гор слышит Зов и Соединяется с Великой Матерью, Славит Её, облечённый Золотом Её Вселенских Крыл. Наконец, Он Обрёл Самое Себя, Познал Истину.

И вот: Возхождение-Вознесение Гора в Царствие Света: Звёздный РОСтау-Дуат. Где Орион (Осирис) и Сириус (Исида) Ждут, что Гор Станет Единым со Своим Отцом (Осирисом). Исида-СОТИс и Звёздная Иерархия на Пути Возхождения Гора в Небесный Дуат Помогают Ему стать «Звездой, как живая душа...». Гор Постигает Вечность...

А в это время, Жена Ориона — БАГАРАДАНА Исида — уже Парит Белою Птицею над обновлённой Землёй, вошедшей в четвёртое измерение. И Любуется Красотой и Гармонией Нового, Созданного Ею Мира. Она напрочь Победила Дракона, который постоянно преследовал «Жену и Её Семя» на Земле, а человечество соделал своими рабами, поставив всем слабовольным свои чёрные печати смерти («метку зверя»).

Пройдя сквозь Время Великой Скорби, Звёздное Белое Племя противостоит Дракону во Главе с Женой Ориона.

Совершилась долгожданная Победа Света.

И вот, Исида на Орионе со Своим Возлюбленным Хор-Осом (Гором-Осирисом). Она, наконец, Изполнила Свою Вселенскую Миссию: Победила коварного Сета — Мировое Зло — Своей Красотой, Премудростью и ЛЮБОВЬЮ!

Шестая РАса, ВозРАЖДАНная Великой Матерью, явилась на Новую Землю-БАГАМу и возславила Свою РАДАтельницу! ЧелоВечество вступило в Золотой Век ЛЮБВИ, Красоты и Гармонии — Эпоху Матери Мира.

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах:

https://VictoriaRA.com

https://USMALOS.com

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