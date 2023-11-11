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'MOCKINGBIRD CIA FALSE FLAG EXPOSED
EARTH SHAKING NEWS
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78 views • 11/11/2023

THE OCCULT CIA IS THE MOST INSANE ENTITY ON PLANT EARTH! THEY ARE THE MURDER INCORPORATED FOR THE AMERICAN GOVERNMENT. THESE DEMENTED INDIVIDUALS RUN SEX RINGS, FARM DEADLY DRUGS AND ARE THE KEEPERS OF SECRETS UNDER THE ALEN AGENDA. IF THERE WAS EVER A SATANIC ENTITY IT'S THE CIA. PRESIDENT TRUMAN WAS ASHAMED IF EVER BREATHED LIFE INTO THE CIA. CIA HEAD THE LATE WM COLBY SAID, "WE'LL HAVE DONE OUR JOB WHEN NO ONE BELIEVES ANYTHING ANYMORE. THE CIA EATS ITS OWN AND ONE NEVER FULLY DIVORCES THE COMPANY SO TO SPEAK. THE CIA ARE MASTERS AT SHEEP DIPPING (BRAINWASHING) HUMAN BEINGS. THEY USE DRUGS AND OTHER TORTURES TO DO THEIR DIRTY WORK. WHILE ONE MAY THINK THE CIA GETS AWAY WITH THEIR EVIL CRIMES THAT'S NOT THE CASE. WHEN THESE EVIL LYING BASTARDS DRAW THEIR LAST BREATH OFF TO HELL THEY GO! KARMA IS A UNIVERSAL SPIRITUAL LAW AND THEY GET THEIR JUST DUE WHEN THAT LST BREATH IS DRAWN. IN THE END ALMIGHTY GOD ALWAYS HAS THE LAST WORD IN ANY MATTER...WAKEUP! JUDGEMENT IS COMING TO ALL WHO DO NOT REPENT...

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