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Андрей Ваджра Украинская элита – трупные черви, пожирающие Украину
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20 views • 05/27/2023

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра принял участие в программе Сергея Веселовского «Политотдел»...

Так и есть, укроэлита - черви пожирающие остатки некогда успешной УССР в составе СССР.
Незалежная Украина за всё время своего существования не создала ни одного нового проекта после развала СССР, а только разрушала и проедала оставленное наследство.
В конечном итоге укроэлита привела страну к положению содержанки на деньги США, другими словами государство исчезло на территории некогда называемой незалежной Украиной, а появилось новая колония США в Европе с белыми рабами.
Причем укроэлита поступает с укрорабами гораздо жестче, чем даже новые паны из США. Всё идёт к полной депопуляции этой территории и, весьма возможно, по причинам невозможности проживания из-за ядерного заражения и биологической опасности.

Keywords
eliteukraineindependencedegradationandrey vajra
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