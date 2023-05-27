Андрей Ваджра Украинская элита – трупные черви, пожирающие Украину

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра принял участие в программе Сергея Веселовского «Политотдел»...

Так и есть, укроэлита - черви пожирающие остатки некогда успешной УССР в составе СССР.

Незалежная Украина за всё время своего существования не создала ни одного нового проекта после развала СССР, а только разрушала и проедала оставленное наследство.

В конечном итоге укроэлита привела страну к положению содержанки на деньги США, другими словами государство исчезло на территории некогда называемой незалежной Украиной, а появилось новая колония США в Европе с белыми рабами.

Причем укроэлита поступает с укрорабами гораздо жестче, чем даже новые паны из США. Всё идёт к полной депопуляции этой территории и, весьма возможно, по причинам невозможности проживания из-за ядерного заражения и биологической опасности.



