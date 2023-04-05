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OPERATION CIA MOCKINGBIRD EXPOSED!
EARTH SHAKING NEWS
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84 views • 04/05/2023

CIA IS ONE OF THE MOST EVIL ENTITIES ON THE PLANET. THEIR MAIN FACTION IS OPERATED OUT OF DEVNVER. THE CIA HELPED MURDER PRESIDENT KENNEDY. THEY WERE KNOWN AS THE WHITE HAND AND THE MAFIA WAS KNOWN AS THE BLACK HAND. THE OCCULT CIA HAS IT'S OWN ASSASSINATION HIT TEAM. THEY LIE FOR A LIVING JUST AS CIA CHEIF TROOL DECLARED; "WE WILL HAVE DONE OUR JOB WHEN NO ONE BELIEVES ANYTHING ANYMORE DAH! THE CIA CONTROLS ALL THE ALIEN ENTITY LOCATIONS LIKE AREA 51. SINCE AMERICA IS NOW BEING FINANCIALLY CRUSHED, YOU BETTER PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY IF YOU WANT TO SURVIVE...SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...

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