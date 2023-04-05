ENTER THE NARROW GATE NOW!

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EARTH SHAKING NEWS
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66 views • 04/05/2023

THIS MAYBE ONE OF MY BEST VIDEOS EVER! IT WAS GIVEN TO ME BY THE HOLY SPIRIT. I IMPLORE YOU TO SEND IT TO EVERYONE NOW. THE WORLD IS GOING INSANE NOW ANS PEOPLE NEED TO GET SAVED BEFORE ALMIGHTY GOD BRINGS FORTH HIS UNMERCIFUL JUDGEMENT. THIS WORLD HAS ALWAYS BEEN A WICKED PLACE AND IF HAVEN'T DISCOVERED BY NOW YOU NEVR WILL. THE ONLY PROTECTION WE HAVE IS IN YSHUA/JESUS. PLEASE HELP ME TO GET THIS VIDEO TO EVERYONE NOW. ALL THE WORK I DO IS FREELY GIVEN...RICK

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