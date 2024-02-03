«ГРАаль Софии». Поэзия Виктории ПреобРАженской

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Видео на Ютубе https://youtu.be/PR0uKOnwP3c
«ГРАаль Софии». Музыкально-Поэтическое Произведение Виктории ПреобРАженской.
Поэзия, Музыка, Изполнение Виктории ПреобРАженской.
Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).
ГРАаль Софии
София-Мать, Склонённая над миром,
Налаживает Солнечную Связь,
Фохатом Проницая Все Эфиры,
Над Террой Утверждает Свою
Власть!
Свершится БагаЗамысел Вселенной!
Познают Истину земляне навека!
В Миг Откровения БлагоСловенный
Протянется Крылом Её Рука.
Земному миру — Длань Софии Вечной
Открыта! А в Руке — ГРАаль Святой!
Усыпан Золотыми Звёздами Путь
Млечный!
А СИРИУС и ОРИОН — над головой!
11.10.2014
(СакРАльная Поэзия Матери Мира).
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
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