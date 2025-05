🎙📖 Le Sale Boche raconté aux braves gens [Updated]

Benton Bradberry ITW avec Jim Rizoli ( 2008 )





"Le Sale Boche raconté aux braves gens" livre audio (extrait) par Valérie Devon





🎞️ Montage: LUG Nasad @LugNassad





Sources :

https://odysee.com/@didi18:e/Le-Sale-Boche-racont%C3%A9-aux-braves-gens-livre-audio-par-Val%C3%A9rie-Devon:c





https://archive.org/details/le-sale-boche-raconte-aux-braves-gens





- Ă©crit par Benton Bradberry





Traduit et adapté de l’américain par Valérie Devon





« Quand le mystère est trop impressionnant, on n’ose pas désobéir » faisait dire Saint Ex au pilote de son Petit Prince. Cette phrase de Saint Exupéry colle tout à fait à l’état de sidération dans lequel nous a plongé le gouvernement français. Mais savez-vous comment et SURTOUT POURQUOI nous en sommes arrivés là aujourd’hui ?........





Mes amis, que diriez-vous de revisiter l'histoire en compagnie de cet ancien pilote de l'aéronavale américaine, emporté le 25 septembre dernier d’un mystérieux cancer, qui, après avoir parcouru la terre et lu des centaines de livres sur l'histoire de notre monde façonné par toutes ces guerres, a fini par comprendre que tout n'était que mensonge ?





La synthèse qu'il propose dans cet ouvrage a ceci d'unique qu'aucun autre auteur n'avait, à ce jour, rassemblé autant d'informations historiques, mais surtout personne, avant lui, n'avait compris et révélé quel était le dénominateur commun à toutes ces périodes tragiques ou calamiteuses de notre histoire.





Bradberry est de la trempe de ces auteurs dont on ne se console pas d’avoir ignoré l’existence. Il est rare de voir du côté des grands vainqueurs une telle liberté d’analyse et de conclusion. « Grands » parce que, n’en déplaise aux innombrables autres triomphateurs, sans les moyens des « Liberators » états-uniens et le sang répandu à profusion par un Staline très prodigue de son inépuisable et fataliste chair à canons, nous n’en serions certainement pas aujourd’hui où nous en sommes. Et ce livre n’aurait pas eu lieu d’être. Pas plus qu’il n’aurait aujourd’hui pour troisième caractéristique sa prodigieuse actualité.





Nous aurions aimé que monsieur Bradberry nous confirmât ce que nous subodorons : qu’à la lumière de ce que cet infatigable et opiniâtre chercheur avait découvert ou recoupé de certains mécanismes planifiés depuis des siècles et mis en œuvre avec une détermination propre à des psychopathes, il entendait nous avertir de ce qui nous pend désormais au nez. Et dont nous pouvons quotidiennement observer l’impitoyable progression.





Mais il nous avait prévenus : le pire était à venir. Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de découvrir ENFIN la terrifiante réalité de cette histoire et de prendre conscience de ce qui nous a projetés dans ces ténèbres.





Si vous souhaitez en savoir plus et vous procurer cet ouvrage de 450 pages, écrivez à l’adresse suivante : [email protected]





---





