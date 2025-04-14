BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Sündhaft gutes Ostern? "Brunch sei Dank"...
d-outremer
d-outremer
10 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
8 views • 5 months ago

Hier erzählt uns ein Schweizer Detailwaren-Händler, wie Ostern geht, und erst noch "sündhaft gut"... Wobei das ja alles nix mit Tiefenpsychologie oder Konditionierung zu tun hat, und nur zeigt, was die wunderbare Welt des Zufalls so alles ermöglicht :-) Aus der Karwoche 2025: Gelobt sei Jesus Christus - in Ewigkeit! Amen Die verwendete Musik ist public domain (dankeschön!): "The Joys of Spring" - Guido Gialdini (von 1911)

Keywords
jesus christushallelujabrunchosternwerbungschweizkreuzigungauferstehungsuendeheilswerkverfuehrunggenuss
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy