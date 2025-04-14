Sündhaft gutes Ostern? "Brunch sei Dank"...

Hier erzählt uns ein Schweizer Detailwaren-Händler, wie Ostern geht, und erst noch "sündhaft gut"... Wobei das ja alles nix mit Tiefenpsychologie oder Konditionierung zu tun hat, und nur zeigt, was die wunderbare Welt des Zufalls so alles ermöglicht :-) Aus der Karwoche 2025: Gelobt sei Jesus Christus - in Ewigkeit! Amen Die verwendete Musik ist public domain (dankeschön!): "The Joys of Spring" - Guido Gialdini (von 1911)