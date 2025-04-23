BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 88: Weltherrschaft (Gesellschaftspyramide 6)
Bannbrecher & Dammbrecher
4 views • 4 months ago

In diesem Video geht es um die Weltherrschaft der Super-Transen – die von dem Mitglied der Fabian Society H.G.Wells so genannte offene Verschwörung der transnationalen Organisationen, die das höchste direkt sichtbare Stockwerk der Gesellschaftspyramide darstellt.

Literatur:

In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

Besucht unsere Website

https://bannbrecher.de

Dort findet ihr weitere Infos zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehmen wir gern auf https://odysee.com/@bannbrecher entgegen.

Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen - gehen wir gern ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist. Trollereien nehmen wir uns die Freiheit unkommentiert zu löschen, damit hier eine Atmosphäre herrscht, in der wir uns angstfrei austauschen können.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
cecil rhodesglobalismusverschwoerungkulturmarxismusnaturrechtmentalismusgeistigkeitmachtpyramidelord milnerelitismusweltrevolution
