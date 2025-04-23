Episode 88: Weltherrschaft (Gesellschaftspyramide 6)

In diesem Video geht es um die Weltherrschaft der Super-Transen – die von dem Mitglied der Fabian Society H.G.Wells so genannte offene Verschwörung der transnationalen Organisationen, die das höchste direkt sichtbare Stockwerk der Gesellschaftspyramide darstellt.

Literatur:

• Der Duale Staat. Recht, Macht, Ausnahmezustand / Dirk Pohlmann, 2018

• Angst und Macht: Herrschaftstechniken der Angsterzeugung in kapitalistischen Demokratien / Reiner Mausfeld. – Westend, 2019

• Das Anglo-Amerikanische Establishment / Carroll Quigley. – Kopp, 1981/2016

• Tragödie und Hoffnung: Eine Geschichte der Welt in unserer Zeit / Carroll Quigley. – Kopp, 1966/2016

• Wer regiert die Welt und seit wann? Teil 1 / Teil 2 / Matthew Ehret, 2023

• Tavistock Insttute: Social Engineering the Masses / Daniel Estulin. – Trine Day, 2011

• TransEvolution. The Coming Age of Human Deconstruction / Daniel Estulin. – Trine Day, 2013

• The memoirs of Billy Shears / Thomas E. Uharriet

• Die offene Verschwörung: Aufruf zur Weltrevolution / H.G.Wells, Ullstein, 1928/1986

• New World Order / H.G.Wells, 1939

• Wissenschaft wandelt das Leben / Bertrand Russell. – List, 1953

• Dreißig Jahre danach oder Wiedersehen mit der Wackeren Neuen Welt / Aldous Huxley. – Piper, 1960

• Lexikon der Verschwörungstheorien / Robert Anton Wilson

• Mass control. engineering human consciousness / Jim Keith. – Adventures Unlimited, 2003

• Die Insider (None dare call it conspiracy, dt) / Gary Allen, 1971/1998

• ChatGPT enthüllt: So wird unser Denken vergiftet. Wie unser Verstand zerstört wird / Langemann Medien, 8.4.2025





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

Besucht unsere Website

https://bannbrecher.de

Dort findet ihr weitere Infos zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehmen wir gern auf https://odysee.com/@bannbrecher entgegen.

Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen - gehen wir gern ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist. Trollereien nehmen wir uns die Freiheit unkommentiert zu löschen, damit hier eine Atmosphäre herrscht, in der wir uns angstfrei austauschen können.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/