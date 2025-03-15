Календарь Еноха на 2025 год. Лиланд Джонс. Enoch Calendar 2025. Leeland Jones

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Календарь Еноха на 2025 г. на русском:
pdf https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1LuwVsMaBwCIllk-5kF_i62n7_jGHK-Bz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/14IhRee23D4GegOo2UxyHAX43xPpHYwbr/view?usp=sharing
Календарь Еноха на 2025 г. на английском:
цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view
версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
Все календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar
См. также видео (русск):
• Введение к плейлисту по Календарю Еноха
https://www.youtube.com/watch?v=-PEEIU94rws
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/110.html
https://www.brighteon.com/86a48ea3-242f-4b4a-ba46-8f7ef577b789
https://rutube.ru/video/c9db7ebbc6076272fca954a140e53b6e/
• Календарь Еноха на 2024 г.
https://www.youtube.com/watch?v=MTJciewEAXk
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/167.html
https://www.brighteon.com/90ca5cb0-ba37-4dd3-b501-eb57572c389b
https://rutube.ru/video/46b59ad4b4dea83a2456cdc2aac2cb57/
• Храм как солнечные часы и календарь
https://www.youtube.com/watch?v=wk8qRwsDaSw
https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/95.html
https://www.brighteon.com/25b62490-f6a0-42d3-b604-29b1212c91f6
https://rutube.ru/video/5d1d2e682da09d5d741cb82a73d9e7aa/
Плейлисты Лиланда (англ.)
• Календарь Еноха
https://www.youtube.com/watch?v=uh9fhqbn9pI&list=PLXqaGD7sX9gbKHuzwdzSj0RZiZNPN3ffw
https://vimeo.com/showcase/9143325
• 7 Церквей/Экклессий
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbwQyjHqY-OixKutp-WhEeX
https://vimeo.com/showcase/9074835
* Как включить русские субтитры на Ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=45
Схемы
Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ
7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83
Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y
Временная Шкала Даниила и размеры Храма https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
Каналы
https://www.youtube.com/@LeelandJones
https://www.youtube.com/@panther4x4
https://vimeo.com/userleelandj
https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/
Мои ресурсы
https://www.youtube.com/@julialitvinova5278
https://www.youtube.com/@luchneba
https://my.mail.ru/bk/arli/video
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085
https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/
https://www.brighteon.com/channels/nebaluch/home