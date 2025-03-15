BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Календарь Еноха на 2025 год. Лиланд Джонс. Enoch Calendar 2025. Leeland Jones
Neba Luch
Neba Luch
33 views • 6 months ago

Календарь Еноха на 2025 г. на русском:

pdf https://drive.google.com/file/d/1ufGE11qo9nDH9vOurHwpqRugufTW5Z5h/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1LuwVsMaBwCIllk-5kF_i62n7_jGHK-Bz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/14IhRee23D4GegOo2UxyHAX43xPpHYwbr/view?usp=sharing


Календарь Еноха на 2025 г. на английском:

цифровая версия https://drive.google.com/file/d/10atxDn6Vty6DmBPhuBaK7siAN-nkR27w/view

версия от руки https://drive.google.com/file/d/10hMjtYl-EcaIL5p5Nys5-6smHYyABAL6/view


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar


Все календари Еноха https://leelandjones.com/enoch-calendar


См. также видео (русск):


    • Введение к плейлисту по Календарю Еноха

      https://www.youtube.com/watch?v=-PEEIU94rws

      https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/110.html

      https://www.brighteon.com/86a48ea3-242f-4b4a-ba46-8f7ef577b789

      https://rutube.ru/video/c9db7ebbc6076272fca954a140e53b6e/


    • Календарь Еноха на 2024 г.

      https://www.youtube.com/watch?v=MTJciewEAXk

      https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/167.html

      https://www.brighteon.com/90ca5cb0-ba37-4dd3-b501-eb57572c389b

      https://rutube.ru/video/46b59ad4b4dea83a2456cdc2aac2cb57/


    • Храм как солнечные часы и календарь

      https://www.youtube.com/watch?v=wk8qRwsDaSw

      https://my.mail.ru/bk/arli/video/_myvideo/95.html

      https://www.brighteon.com/25b62490-f6a0-42d3-b604-29b1212c91f6

      https://rutube.ru/video/5d1d2e682da09d5d741cb82a73d9e7aa/


Плейлисты Лиланда (англ.)


    • Календарь Еноха

https://www.youtube.com/watch?v=uh9fhqbn9pI&list=PLXqaGD7sX9gbKHuzwdzSj0RZiZNPN3ffw

https://vimeo.com/showcase/9143325


    • 7 Церквей/Экклессий

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXqaGD7sX9gbwQyjHqY-OixKutp-WhEeX

https://vimeo.com/showcase/9074835


* Как включить русские субтитры на Ютубе

https://www.youtube.com/watch?v=iXFCihhhdN0&list=PLp1vC26N8HRVF8iqVwRhGvsQ8A4zXKsEQ&index=45


Схемы


Временная шкала Царя (2010-2024 гг) https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ

7 лет изобилия и 7 лет скорби https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83

Временная шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024 https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

Временная Шкала Даниила и размеры Храма https://cloud.mail.ru/public/B5Yd/pxVAwTpGG


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/



Мои ресурсы

https://t.me/luchneba

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://www.youtube.com/@luchneba

https://my.mail.ru/bk/arli/video

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069811028085

https://www.facebook.com/salvation.in.jesus.christ.messiah/

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch/home

https://rutube.ru/channel/28576428/videos/

Keywords
biblical calendarenoch calendarneba luchluch nebaleeland jones in russianenoch calendar 2025pasha 2025pentcost 2025
