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SUDDEN DESTRUCTION IS COMING TO AMERICA WAKE UP!
EARTH SHAKING NEWS
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146 views • 04/18/2023

I BELIEVE AMERICA IS MYSTERY BABYLON AND WILL BE DESTROYED IN ONE HOUR FIRT THESSALONIANS 5:3. WHY? LOOK AT ALL THE SHEER EVIL TAKING PLACE IN AMERICA NOW. HOMOSEXUALITY IS OFF THE RAILS THESE INSANE PEOPLE TRYING TO SHOVE THEIR PAGANISM DOWN OUR THROATS. ALL POLITICIANS DO IS LIE TO YOU AND I. CRIME IS EXPLODING IN AMERICA. THE CORRUPT LAWS PROTECT THE CRIMINALS AND INNOCENT CITIZENS ARE JAILED. THE COPS STAND BY AND DO NOTHING WHEN CRIMINALS BREAK THE LAW. COPS SHOOT AND KILL INNOCENT CITIZENS TRYING TO DEFEND THEIR RIGHTS. THE FINANCIAL SYSTEM IS A LIE. THE NUMBERS HIDE WHAT THE TRUE FIGURES ARE WITH THE ECONOMY. MEGA PREACHERS DO NOT PREACH BIBLICAL PROPHECY ANYMORE AND THE LIST GOES ON. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...TIMES UP FOR AMERICA...

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politicsaliensreligiondeadend timesfalse flagsbiblical prophecy
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