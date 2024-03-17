Затмения Апокалипсиса на Меноре (22 миндальных цветка). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 марта 2024 г.

Затмения Апокалипсиса на Меноре (22 минальных цветка). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 марта 2024 г.





Скачать ДОКУМЕНТЫ с оригиналом на английском

https://t.me/luchneba/10389

pdf https://cloud.mail.ru/public/qa53/QwBzBeiuX

doc https://cloud.mail.ru/public/HhCr/4sLnZiqSB

odt https://cloud.mail.ru/public/FC8c/aUcgMfZ4y





Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)





Фрагменты:

“Всевышний поместил затмения на небе. Понимание этих затмений приходит при изучении Храма и того, что находится внутри Храма, включая Менору. У Меноры 7 ветвей и 22 миндальных цветка, к-рые представляют собой затмения. Они показывают нам точное время событий Апокалипсиса в годах. Еккл 12:5 … зацветёт миндаль. Миндальное дерево относится к миндальным цветкам на Меноре, что даёт нам расписание печатей, труб и чаш.

Исх 25:34 а на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка, с яблоками и цветами;

У Меноры центральный стебель с 4 чашечками/миндальными цветками, представляющими собой 4 полных лунных затмения, к-рые произошли в 2014-2015 гг. Это было временем, когда Агнец снял Печати, освободив 4 всадников (из 6-й гл. Откр)

Лунная тетрада:

• 15 апреля 2014 г. (Пасха)

• 8 октября 2014 г. (Праздник Кущей)

• 4 апреля 2015 г. (Пасха)

• 28 сентября 2015 г. (Праздник Кущей)”





Схемы Лиланда русск-англ 14 лет апокалипсиса 2010-2024 гг





Менора и затмения апокалипсиса (какие события апокалипсиса исполнились в период 2019-2024 гг.: мирный договор антихриста, Авраамовы соглашения, мерзость запустения, введение начертания зверя и др.)

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw

doc https://cloud.mail.ru/public/9Kb4/jVHq1VXSm

odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP

https://t.me/luchneba/6476





7 лет изобилия и 7 лет скорби

https://t.me/luchneba/5092

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83





Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935

pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ





Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024

https://t.me/luchneba/7236

https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

видео Временная шкала Даниила и 7 голов





О 2 периодах “жены в пустыне” из Откр 12:6,14 (1260 дн х 2 = 7 лет) см. с 8:34 в видео Лиланда 5 библейских доказательств 7-летней скорби





Про соответствие размеров Храма с Вр. Шкалой Даниила Лиланд говорит и показывает в видео от 4 марта 2024 г. 2024 Calendar ровно с 15:56 https://vimeo.com/919157985

5 локтей = 126 дюймов (символизирующих 126 дней), т. к. 5 х 25,2=126

В своём видео от 2019 г. https://youtu.be/SEgNNUIMvqk?t=881 Лиланд объясняет, что

1 священный локоть равен 25,2 дюймам (1 sacred cubit = 25.2 inches)





Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

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