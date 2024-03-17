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Затмения Апокалипсиса на Меноре (22 миндальных цветка). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 марта 2024 г.
Neba Luch
Neba Luch
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10 views • 03/17/2024

Затмения Апокалипсиса на Меноре (22 минальных цветка). Протокол собрания школы Лиланда Джонса от 10 марта 2024 г.


Скачать ДОКУМЕНТЫ с оригиналом на английском

https://t.me/luchneba/10389

pdf https://cloud.mail.ru/public/qa53/QwBzBeiuX

doc https://cloud.mail.ru/public/HhCr/4sLnZiqSB

odt https://cloud.mail.ru/public/FC8c/aUcgMfZ4y


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba (группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh)


Фрагменты:

“Всевышний поместил затмения на небе. Понимание этих затмений приходит при изучении Храма и того, что находится внутри Храма, включая Менору. У Меноры 7 ветвей и 22 миндальных цветка, к-рые представляют собой затмения. Они показывают нам точное время событий Апокалипсиса в годах. Еккл 12:5 … зацветёт миндаль. Миндальное дерево относится к миндальным цветкам на Меноре, что даёт нам расписание печатей, труб и чаш.

Исх 25:34 а на стебле светильника должны быть 4 чашечки наподобие миндального цветка, с яблоками и цветами;

У Меноры центральный стебель с 4 чашечками/миндальными цветками, представляющими собой 4 полных лунных затмения, к-рые произошли в 2014-2015 гг. Это было временем, когда Агнец снял Печати, освободив 4 всадников (из 6-й гл. Откр)

Лунная тетрада:

    • 15 апреля 2014 г. (Пасха)

    • 8 октября 2014 г. (Праздник Кущей)

    • 4 апреля 2015 г. (Пасха)

    • 28 сентября 2015 г. (Праздник Кущей)”


Схемы Лиланда русск-англ 14 лет апокалипсиса 2010-2024 гг


Менора и затмения апокалипсиса (какие события апокалипсиса исполнились в период 2019-2024 гг.: мирный договор антихриста, Авраамовы соглашения, мерзость запустения, введение начертания зверя и др.)

pdf https://cloud.mail.ru/public/frWw/iAFN2R8Aw

doc https://cloud.mail.ru/public/9Kb4/jVHq1VXSm

odt https://cloud.mail.ru/public/VS6o/daSgP1BnP

https://t.me/luchneba/6476


7 лет изобилия и 7 лет скорби

https://t.me/luchneba/5092

https://cloud.mail.ru/public/q8ot/LyLbs9H83


Врем. шкала Царя https://t.me/luchneba/4935

pdf https://cloud.mail.ru/public/PmXT/YLXj6fqFQ


Врем. шкала Даниила от 25 июля 2015 до Армагеддона 2024

https://t.me/luchneba/7236

https://cloud.mail.ru/public/gWpf/1DbhVZi4Y

видео Временная шкала Даниила и 7 голов 


О 2 периодах “жены в пустыне” из Откр 12:6,14 (1260 дн х 2 = 7 лет) см. с 8:34 в видео Лиланда 5 библейских доказательств 7-летней скорби


Про соответствие размеров Храма с Вр. Шкалой Даниила Лиланд говорит и показывает в видео от 4 марта 2024 г. 2024 Calendar ровно с 15:56 https://vimeo.com/919157985

5 локтей = 126 дюймов (символизирующих 126 дней), т. к. 5 х 25,2=126

В своём видео от 2019 г. https://youtu.be/SEgNNUIMvqk?t=881 Лиланд объясняет, что

1 священный локоть равен 25,2 дюймам (1 sacred cubit = 25.2 inches)


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Каналы

https://www.youtube.com/@LeelandJones

https://www.youtube.com/@panther4x4

https://vimeo.com/userleelandj

https://www.bitchute.com/channel/XBfEaPK8p5Cp/


Мои ресурсы

Канал в Телеграме https://t.me/luchneba

Группа обсуждения https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh

https://bastyon.com/luch_neba

https://www.brighteon.com/channels/nebaluch

https://www.youtube.com/channel/UC2_7t6pVzXlwdozIQ46Hhqg

https://www.youtube.com/@julialitvinova5278

https://rutube.ru/channel/28576428/

https://my.mail.ru/bk/arli/video

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