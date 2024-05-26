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А ОСЕНЬЮ НАЧНЕТСЯ 2 СЕРИЯ УКОЛИЗАЦИИ - УТИЛИЗАЦИИ! ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ПОДПИСАТЬ ПАНДЕМИЧЕСЕОЕ СОГЛАШЕНИЕ ВОЗ!
«О крайней необходимости Защиты человечества Матерью Мира, — в условиях угроз «пандемического соглашения», готовящегося «кризиса», с экстренным введением «цифровой валюты» и последующей поголовной принудительной чипизации» – https://bit.ly/3R0wjzd
В видео в частности говорится.
1,1 миллиона американцев умерли от вакцинации
«С тех пор, как была внедрена вакцина, 1,1 миллиона американцев умерли, 4,0 миллиона стали инвалидами - по нашим оценкам, еще 28,6 миллиона получили ранения... Таким образом, около 33 миллионов американцев пострадали от этой вакцины, стали инвалидами или умерли».
Докторр JamesThorp и AlexJones:
«По состоянию на сентябрь прошлого года 585 миллионов граждан мира были убиты или ранены (из-за вакцины Covid), и эти данные получены непосредственно от доктора Дениса Ранкура и от моего собственного аналитика, Pfizer. Это делает атомное оружие похожим на детскую игру».
Актуальная информация:
«Как может произойти переход на «безналичный расчёт»? (О цифровой валюте CBDC, деньгах центробанка)» – https://bit.ly/3ZfS2F3
«О крайней необходимости Защиты человечества, — в условиях угроз «пандемического соглашения», готовящегося «кризиса», с экстренным введением «цифровой валюты» и последующей поголовной принудительной чипизации» – https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazern…
@Наука/Технологии
@COVID/локдаун
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