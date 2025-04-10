Το αόρατο κονκλάβιο και η δίωξη του Εθνικισμού στην Ευρώπη. 8-4-2025

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του, αναφέρεται στην απροκάλυπτη πανευρωπαϊκή δίωξη του Εθνικισμού σε Ελλάδα, Ρουμανία, Γαλλία, αλλά και όπου ο Εθνικισμός ανθίζει. Εν συνεχεία αναλύεται ο ρόλος του διεθνή σιωνισμού και της μασονίας στην καταστροφή της Ελλάδος και κατά επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης. Το τρισάθλιο έργο όλων αυτών, έρχεται να συμπληρώσει η προδοτική στάση του Αρείου Πάγου και των Ελλήνων δικαστών.