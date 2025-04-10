BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Το αόρατο κονκλάβιο και η δίωξη του Εθνικισμού στην Ευρώπη. 8-4-2025
ELLHNOKRATIA
ELLHNOKRATIA
50 views • 5 months ago

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Ανδρέας Πετρόπουλος  μέσα από την παρουσίαση του, αναφέρεται στην απροκάλυπτη πανευρωπαϊκή δίωξη του Εθνικισμού σε Ελλάδα, Ρουμανία, Γαλλία, αλλά και όπου ο Εθνικισμός ανθίζει. Εν συνεχεία αναλύεται ο ρόλος του διεθνή σιωνισμού και της μασονίας στην καταστροφή της Ελλάδος και κατά επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης. Το τρισάθλιο έργο όλων αυτών, έρχεται να συμπληρώσει η προδοτική στάση του Αρείου Πάγου και των Ελλήνων δικαστών.

 

Keywords
hellasellinokratialakip
