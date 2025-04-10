Το αόρατο κονκλάβιο και η δίωξη του Εθνικισμού στην Ευρώπη. 8-4-2025

Ο Αρχηγός της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Ανδρέας Πετρόπουλος μέσα από την παρουσίαση του, αναφέρεται στην απροκάλυπτη πανευρωπαϊκή δίωξη του Εθνικισμού σε Ελλάδα, Ρουμανία, Γαλλία, αλλά και όπου ο Εθνικισμός ανθίζει. Εν συνεχεία αναλύεται ο ρόλος του διεθνή σιωνισμού και της μασονίας στην καταστροφή της Ελλάδος και κατά επέκταση ολόκληρης της Ευρώπης. Το τρισάθλιο έργο όλων αυτών, έρχεται να συμπληρώσει η προδοτική στάση του Αρείου Πάγου και των Ελλήνων δικαστών.