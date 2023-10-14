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COLLEGE STUDENTS ARE TRAITORS AND PROGRAMMED IDIOTS DAH!
EARTH SHAKING NEWS
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199 views • 10/14/2023

I WOKEUP DECADES AGO REALIZING A COLLEGE DEGREE WAS A BUNCH OF BULLSHIT. BACK IN THE EARLY 1970'S MOST COLLEGE GRADS WERE STILL PROGRAMMED IDIOTS BUT SOME OF THEM STILL HAD A LITTLE COMMONSENSE TO GET OUT OF THE RAIN. TODAY HOWEVER! THE EDUCATIONAL SYSTEM TURNS OUT PROGRAMMED IDIOTS AND A COLLEGE DEGREE ISN'T WORTH THE PAPER PRINTED ON IT. THESE FASCISTS GO IN LOCK STEP SPEWING THEIR HATE SPEECH AND NOTHING IS DONE TO REEL IT IN COMMONSENSE WISE. THIS IS YET ANOTHER SIGN AMERICAS DAYS ARE NUMBERED AND SHE'S DYING A 1,000 CUTS AT A TIME. WAKEUP AND PREPARE BECAUSE THESE ANTI GOD FASCISTS ARE COMING AFTER ALL OF US NOW...WAKEUP!

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