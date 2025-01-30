Plaudern aus der Schule 1) "O mein G...!"

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Gott schickt mich in eine Schule, wohl schon lebenslang. Wie uns alle natürlich :-) Und Er nimmt mich dabei ganz schön an die Kandare, hält mir den Spiegel vor, gibt Kopf- und Knacknüsse, schickt Lektionen, Weckrufe, nicht zuletzt auch etliche Prüfungen etc. Und aus dieser Schule will ich in dieser Reihe etwas plaudern... Hier der Kanal des Herrn Schwert-Bischof Jesu Christi (nicht nur gut für Anfängerkatholiken, sondern für alle): https://www.youtube.com/@Schwert-Bischof-JESU-CHRISTI/videos