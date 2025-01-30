BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Plaudern aus der Schule 1) "O mein G...!"
d-outremer
d-outremer
22 views • 7 months ago

Gott schickt mich in eine Schule, wohl schon lebenslang. Wie uns alle natürlich :-) Und Er nimmt mich dabei ganz schön an die Kandare, hält mir den Spiegel vor, gibt Kopf- und Knacknüsse, schickt Lektionen, Weckrufe, nicht zuletzt auch etliche Prüfungen etc. Und aus dieser Schule will ich in dieser Reihe etwas plaudern... Hier der Kanal des Herrn Schwert-Bischof Jesu Christi (nicht nur gut für Anfängerkatholiken, sondern für alle): https://www.youtube.com/@Schwert-Bischof-JESU-CHRISTI/videos

Keywords
jesusglaubegottmariagedankenschulevergebungeinsichtenheilige namenfluchenlaesterungkatechismusreue
