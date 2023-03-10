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UK WEF PRIME MINISTER SAYS THE REAL PLAN OUT LOUD OH-NO! - THE FRAUDIAN SLIP! - rishi sunak - you will not be able to acess the modern slavery system
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235 views • 03/10/2023

UK PRIME MINISTER WHO IS A EX GOLDMAN SACS BANKER - WINK WINK , THEN TREASURER LOOKING AFTER THE PURSE STRINGS - THEN PRIME MINISTER WHILE ALL THE TIME OWNING THE FIRM MODERNA WHOs STOCKS WENT MULTI! WHILE MR SUNAK SYPHENED ALL THE UK FUNDS TO HIMSELF AND HIS BUDDYS LIKE GATES AND CO - MODERNA HAD NOT MADE ONE VACCINE PRIOR TO THE SCAMDEMIC NOT ANY OTHER DRUG AT ALL - IT WAS A SHELL COMPANY NOW WORTH 57 BILLION WITH A LOT OF VERY GREEDY OR FOOLED INVESTORS - ALL OF THESE WILL BE LOSERS! AND WILL LOOSE EVERYTHING!!!!

JUST FOLLOW THE MONEY! - OH YES HE WANTS THE WEF NWO PLAN TO , THIS IS SO YOU ARE ALL CONTROLLED INTO THE  MODERN SLAVERY SYSTEM AND HAVE NOTHING AND BE HAPPY WHILE HE LIVES ON A TROPICAL ISLAND WITH HIS MARXIST FRIENDS, WELL NOT ON OUR WATCH! BUDDY - HIS INDIAN ASS IS GOING TO PRISON FOR LIFE! 

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