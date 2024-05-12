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ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ 666 ΟΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥΣ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ  666 ΟΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥΣ https://ugetube.com/watch/Po29IECxcIvlNcm , https://rumble.com/v4uqe73-antichrist-zionism-666.html ..
ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 «ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟ» ΒΑΣΙΛΕΑ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΟΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΝ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΜΕΣΣΙΑ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥΣ...  ΟΠΩΣ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΕΝΟΙ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm  ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.



«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 666 («ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΕΛΠΙΖΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ») ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v4rfesl-the-antichrist-world-zionist-state-666.html , https://www.brighteon.com/65782567-d628-458b-82f4-68c8d2c87b23 , https://ugetube.com/watch/Dk3eJRznWDRV3VS .


ΙΑΤΡΟΣ Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη: «ΑΔΕΞΙΕΣ... ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - Συμπεριληπτική Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση - Τι μαθαίνουν τα παιδιά...» , https://www.brighteon.com/3dda1ce3-6770-4171-ab37-943ab4411701 https://rumble.com/v4xzx9h-sex-education-of-antichrist-sodomite-zionists-666.html , https://ugetube.com/watch/HgXjqyz6WkCZFsj .


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20240224234245/https://www.freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition , στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .

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