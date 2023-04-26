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'BLUEBEAM NOW REALTY!-
EARTH SHAKING NEWS
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182 views • 04/26/2023

OUR FASCIST GOVERNMENT HAS TECHNOLOGY AT LEAST 100 YEARS AHEAD OF ANYTHING ON THE OPEN MARKET. IN FACT! EVERYTHING ON THE OPEN MARKET IS OBSOLETE! THE STUPID NEW TRACKING PHONE ON YOUR HAND RIGHT NOW IS OBSOLETE. IN A FEW MONTHS BIG TECH WILL BRING OUT ANOTHER WITH A FEW BELLS & WHISTLES AND STUPID YOU'LL RUN OUT AND GET IT PUSHING FURTHER INTO DEBT DAH! THE EVIL BASTARDS HAVE THE TECHNOLOGY TO CREATE A RAPTURE FOOLING YOU INTO THINKING OUR SAVIOR HAS RETURNED. THE SAD FACT IS COUNTLESS PEOPLE WILL BELIVE THIS CON GAME. YES! WE'RE IN THE END TIMES AND THE ANTI-CHRIST WILL APPEAR WHEN YOU LEST EXPECT IT. THE BIBLE WARNS OF A VEIL OF DELUSION CAST OVER HUMANITY IN THE END TIMES AND WE'RE HERE. WAKEUP! END THIS VIDEO TO EVERYONE IF YOU CARE ABOUT THEM...

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