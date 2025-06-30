Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 130. Читает Автор

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 130.
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
01:06 — Как быстро душа освабождается и воплощается после кремации?
01:46 — После ПреобРАжения останется ли эта планета Земля в такой форме как сейчас?
02:55 — На Новой Земле жизнь будет проходить также в 4-е эпохи: Золотой Век, Серебряный, Бронзовый и Железный?
03:32 — Чья душа была в земной матери Исуса — Марии?
04:20 — Картина «Лунный Сюрреализм», что означает это слово?
05:06 — Что за души приходят на Землю в «детях ЭКО»? И каково Отношение Матери Мира к этой «процедуре»?
05:58 — Вопрос об уходе в иной мир.
07:07 — Вопрос о тайном чипировании.
08:20 — Можно ли в комнате развешивать картины с изображением водной глади?
09:45 — Матерь Мира, Открой, пожалуйста, тайны такого ёмкого Слова «Жизнь».
11:15 — Души Белой Иерархии, проходя опыт жизни, могут ли воплощаться в Тёмной Иерархии, а Тёмные — в Белой? Чем же отличаются души Белой и Тёмной Иерархий?
12:32 — Соборная Душа и Мировая Душа… В чём разница между этими понятиями?
13:23 — В ведических сериалах часто можно увидеть Бха на пике Высшей своей трансформации со множеством голов. В чём их символ?
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).
