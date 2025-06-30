Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 130. Читает Автор

Video and Materials on the Topic PROTECTION FROM CHIPIZATION (Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ) https://bit.ly/3XRvfPj Скачайте Архив Сайта по ссылке — https://victoriara.com/files/USMALOSARHIV.zip (255 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 130.

Видео на Ютуб — https://youtu.be/ABWSnZQCgJM

Текстовая версия: https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-130

Список вопросов.

00:00 — Вступление.

01:06 — Как быстро душа освабождается и воплощается после кремации?

01:46 — После ПреобРАжения останется ли эта планета Земля в такой форме как сейчас?

02:55 — На Новой Земле жизнь будет проходить также в 4-е эпохи: Золотой Век, Серебряный, Бронзовый и Железный?

03:32 — Чья душа была в земной матери Исуса — Марии?

04:20 — Картина «Лунный Сюрреализм», что означает это слово?

05:06 — Что за души приходят на Землю в «детях ЭКО»? И каково Отношение Матери Мира к этой «процедуре»?

05:58 — Вопрос об уходе в иной мир.

07:07 — Вопрос о тайном чипировании.

08:20 — Можно ли в комнате развешивать картины с изображением водной глади?

09:45 — Матерь Мира, Открой, пожалуйста, тайны такого ёмкого Слова «Жизнь».

11:15 — Души Белой Иерархии, проходя опыт жизни, могут ли воплощаться в Тёмной Иерархии, а Тёмные — в Белой? Чем же отличаются души Белой и Тёмной Иерархий?

12:32 — Соборная Душа и Мировая Душа… В чём разница между этими понятиями?

13:23 — В ведических сериалах часто можно увидеть Бха на пике Высшей своей трансформации со множеством голов. В чём их символ?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

