Gemeinsam statt einsam [FTAOL]
From Truth And Other Lies
12 followers
33 views • 6 months ago

Die letzten Jahre haben jeden betroffen und Freunde, wie auch Familien gespalten.

Viele leben schon alleine oder sogar im Exil.

Trotzdem gibt es noch viele tapfere Kämpfer, die ihre Stellung halten und weiter ausbauen mit Gleichgesinnten, echten Freunden und einer starken Familie.

Wie oft angemerkt, halten die Feinde bestens zusammen um ihre Ziele zu erreichen, während unser Widerstand einfach keinen Nenner findet um endlich die Dinge in Bewegung zu bringen.

Es wird sich auf Telegram totdiskutiert, zerfleischt und gegenseitig fertig gemacht - darüber freuen sich unsere Feinde, denn sie brauchen kaum etwas tun.

Freiheit, Wahrheit, Selbstbestimmung, Sicherheit, Zusammenhalt - schlicht in Friede leben - das sollten doch mehr als genug massive Nenner sein wo man sich treffen kann.

Über sonstige Dinge kann man hinterher noch diskutieren, aber solang wir hier täglich dezimiert werden, sollten die Kleinkriege mal aufhören.


Als Einzelkämpfer kann man manche Kämpfe bis zu einem gewissen Grad alleine bestehen, aber sehr schnell ist man doch auf Hilfe angewiesen.

Es wird Zeit an einem Strang zu ziehen, wenn wir oder unsere Nachfahren eine Zukunft haben wollen.


Jeder ist wichtig um etwas Gutes in diese Welt zu tragen.


Ehre und Dank gebührt wie immer Andreas für seine Worte, die hoffentlich weiterhin viele Herzen erreichen werden.


Es grüßt euch,

FTAOL-Mirror


Weiterhin auf Brighteon, GoyimTV, Bitchute, Odysee, Gab.

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

youtubesocial creditgermanydeutschlandafdzensurweltkriegdiktaturdemokratieauf1
