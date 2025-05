IEEE 802 15 6 WBAN communication standards with In Body & On Body Sensors 2.O

https://youtu.be/cvUcKqD96Xw?si=EZoiJPb0SxGcolVX

.





ICN2 (https://icn2.cat/en/) | WBAN (https://www.businesswire.com/news/hom...) IEEE 802.15.6 (https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_80... ๐—˜๐˜ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—น๐˜† (https://t.me/Agenda2O22/3836) ๐—ถ๐˜€ ๐˜๐—ต๐—ฒ ๐—ช๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜€๐˜€ ๐—•๐—ผ๐—ฑ๐˜† ๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐—ฎ ๐—ก๐—ฒ๐˜๐˜„๐—ผ๐—ฟ๐—ธ (https://t.me/Agenda2O22/3839) (๐—ช๐—•๐—”๐—ก)? IEEE (https://www.livescience.com/65546-dar...) 802.15.6 is an international wireless communication standard specifically designed for Wireless Body Area Networks (https://www.bitchute.com/video/DdJUnk...) (๐—ช๐—•๐—”๐—ก). WBAN networks support both in-body communication, and on-body a.k.a. Body Area Network (๐—•๐—”๐—ก), Body Sensor Network (๐—•๐—ฆ๐—ก), and Medical (https://www.sott.net/article/441464-I...) Body Area Network (๐— ๐—•๐—”๐—ก). eg. inbrain-neuroelectronics (https://www.inbrain-neuroelectronics....) In-body communication is the network communication between biological sensors that are implanted inside the human body ๐—ช๐—•๐—”๐—ก ๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—”๐—ฝ๐—ฝ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€: โ–บ Heart rate, blood pressure, EEG, and ECG are monitored by biosensors on the subject โ–บ IT and connectivity will enable long-distance telemedicine (https://www.naturalnews.com/2019-11-1...) ๐—ช๐—•๐—”๐—ก ๐—ก๐—ผ๐—ป-๐— ๐—ฒ๐—ฑ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—น ๐—จ๐˜€๐—ฒ: โ–บ Sensors (https://www.researchgate.net/figure/A...) monitor direction, distance, heart rate, and body temp. โ–บ troops (https://docs.google.com/file/d/0B_1WW...) use to notify base leader of attacks and retreats

.

[THERE IS SO MUCH MORE EVIDENCE BELOW]

.

Find EMF Protection At Fix the World Project Maroc S.A.R.L. specializes in handmade Home Decor products for EMF protection as well as online technology education.ย https://ftwproject.com/ref/512

.

Twitter (HELP SHARE)

https://twitter.com/fear2022

.

Telegram (HELP SHARE) This is a great group of people who care about the truth with documented proof.

Come join us if thats something you are interested in!

https://t.me/+Z2isyd4XW89hZTcx

.

Libriti (HELP SHARE) https://librti.com/view-persons-profile/rumbledad

.

Brightion (HELP SHARE) https://brighteon.social/@Nonvaxer420

.

Gettr (HELP SHARE)

Gettr: https://gettr.com/user/factsoverfear19

.

CloutHub: (HELP SHARE) https://clouthub.com/p/omcSf6RA

.

Gab: (HELP SHARE) https://gab.com/FACTSoverFEAR

.

Wimkin Social: (HELP SHARE) https://wimkin.com/profile-291679

.

.

Follow Sabrina Wallace Psinergy channel:

https://odysee.com/@psinergy:f?view=content

.

Telegram P.D.F. D.L.: https://t.me/PsinergyPDF/14

.

Psinergy PDF:

https://odysee.com/@psinergy:f/compiledpdf-05-25-23:f

.

.

Enabling Covert Body Area Network using Electro-Quasistatic Human Body Communication

https://www.nature.com/articles/s41598-018-38303-x

.

Cyberphysical systems (CPSs) are perceived as the pivotal enabler for a new era of real-time Internet-based communication and collaboration among value-chain participants, e.g., devices, systems, organizations, and humans

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7883993

.

2015 CORONA: A Coordinate and Routing system for

Nanonetworks

https://www.google.com/search?q=CORONA%3A+A+Coordinate+and+Routing+system+for%0D%0ANanonetworks&sca_esv=602175580&sxsrf=ACQVn08g47XTgxEFTAP-GKN20FNz3s2Kiw%3A1706465023931&source=hp&ei=_5a2Zd2TNsWh5NoP1J-lkAo&oq=CORONA%3A+A+Coordinate+and+Routing+system+for%0D%0ANanonetworks&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCI4Q09ST05BOiBBIENvb3JkaW5hdGUgYW5kIFJvdXRpbmcgc3lzdGVtIGZvcgpOYW5vbmV0d29ya3NImRpQzxNYzxNwAXgAkAEAmAHCAaABwgGqAQMwLjG4AQPIAQD4AQL4AQGoAg_CAgcQIxjqAhgn&sclient=mobile-gws-wiz-hp#ip=1

.

2020:ย Modelling and Implementation of Complex Systems.

EECORONA: Energy Efficiency Coordinate and Routing System for Nanonetworks https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-58861-8_2

.

2017 SENSE.nano Symposium: Engineering the Nanoparticle Corona for Sensors, Michael Strano - MIT.nano "CORONA PHASE MOLECULAR RECOGNITION"

https://rumble.com/v4am98u-january-31-2024.html

.

CORONA Nanonetworks

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.eurekaselect.com%2Fimages%2Fgraphical-abstract%2Fcdt%2F20%2F8%2F001.jpg&tbnid=fL6B24EUAht_aM&vet=1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.eurekaselect.com%2Farticle%2F95810&docid=P435HZqrASxcFM&w=523&h=400&source=sh%2Fx%2Fim%2Fm4%2F2&kgs=dff8e5494271e65b#vhid=fL6B24EUAht_aM&vssid=l