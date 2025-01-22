NNI (National Nanotechnology Initiative) 2025 congressional budget- who is paying for all of this nano.gov 45 billion$!? you the taxpayer!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
https://rumble.com/v6ajv4v-380520031.html?e9s=src_v1_upp
THE NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S 2025 BUDGET Product of the SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY COMMITTEE ON TECHNOLOGY of the NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL DECEMBER 2024
https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=medical+body+area+network&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwGnrw2o3sgjV9tgd76OCQNjtcxEHAd0d7GFFqPIkfYpxQwomxAIShJXsfil_GLjApwTkWdkLnYrJ-rkCSPIXN7QLvXSwE4xvllUpTqWLnVS0lomRWQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjNtc-3o_6KAxVnjokEHcm6JeAQtKgLegQIMhAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=CaWZoWRSgth3jM&vssid=mosaic
https://www.researchgate.net/figure/Projected-timeline-for-6G-and-beyond-systems_fig15_343115541
https://www.nature.com/articles/s41598-021-87177-z
https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=bio+cyber+interface&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwGnrw2o3sgjV9tgd76OCQNjtcxEHAd0d7GFFqPIkfYpxQwomxAIShJXsfil_GLjApwTkWdkLnYrJ-rkCSPIXN7QLvXSwE4xvllUpTqWLnVS0lomRWQ&sa=X&ved=2ahUKEwizpNH75v2KAxUukokEHVV7N0wQtKgLegQIFBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=Q8FAoiNcCxMqLM&vssid=mosaic
https://www.researchgate.net/figure/Taxonomy-of-Systematic-Review-of-Bio-Cyber-Interface-Technologies-and-Security-Issues-in_fig2_353037619
https://www.researchgate.net/figure/The-digital-nervous-system-DNS-a-smart-healthcare-body-area-network-BAN-Separate_fig1_350732597
https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=internet+of+space+things&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JzWreY9LW7LdGrLDAFqYDH2Z7s7jqgHIAW8PVnwe_sR_e-RCOLF8PNV6cgrvTe9W1YJtSW3vUJmTikz5gYOJA345AV2n0IOGip7JO4itLpewGtbE5fR9vEQ6-uP9lBLqWsschHRwkTVi3YLT3FafmULrOgpR6m5G2fevGfVwYRdHpxJE_g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj-jNCWrf6KAxXYk4kEHZ6_JXMQtKgLegQIJxAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=G3oZNqFXP_Gd6M&vssid=mosaic
https://www.fcc.gov/news-events/events/2012/05/genachowski-remarks-on-unleashing-spectrum-for-medical-body-area-networks
https://pages.nist.gov/cpspwg/
https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=what+is+an+inter+planetary+network&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwBBXcqYr_7gZvr3ehzfZ8KqeSd96E9nn4WOztG4PswKckadN32dwcbgXTvj0sm2aVnKkcja-9nciRckcndtuLC21aRhvc2-C0No9_t_YLBYZbL11Pw&sa=X&ved=2ahUKEwiByfWbrv6KAxWMC3kGHYTJIOwQtKgLegQIGBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1