NNI (National Nanotechnology Initiative) 2025 congressional budget- who is paying for all of this nano.gov 45 billion$!? you the taxpayer!
Nonvaxer420
Nonvaxer420
40 views • 7 months ago

https://rumble.com/v6ajv4v-380520031.html?e9s=src_v1_upp

THE NATIONAL NANOTECHNOLOGY INITIATIVE SUPPLEMENT TO THE PRESIDENT’S 2025 BUDGET Product of the SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE, ENGINEERING, AND TECHNOLOGY COMMITTEE ON TECHNOLOGY of the NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL DECEMBER 2024

https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=medical+body+area+network&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwGnrw2o3sgjV9tgd76OCQNjtcxEHAd0d7GFFqPIkfYpxQwomxAIShJXsfil_GLjApwTkWdkLnYrJ-rkCSPIXN7QLvXSwE4xvllUpTqWLnVS0lomRWQ&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjNtc-3o_6KAxVnjokEHcm6JeAQtKgLegQIMhAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=CaWZoWRSgth3jM&vssid=mosaic

https://www.researchgate.net/figure/Projected-timeline-for-6G-and-beyond-systems_fig15_343115541

https://www.nature.com/articles/s41598-021-87177-z

https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=bio+cyber+interface&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwGnrw2o3sgjV9tgd76OCQNjtcxEHAd0d7GFFqPIkfYpxQwomxAIShJXsfil_GLjApwTkWdkLnYrJ-rkCSPIXN7QLvXSwE4xvllUpTqWLnVS0lomRWQ&sa=X&ved=2ahUKEwizpNH75v2KAxUukokEHVV7N0wQtKgLegQIFBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=Q8FAoiNcCxMqLM&vssid=mosaic

https://www.researchgate.net/figure/Taxonomy-of-Systematic-Review-of-Bio-Cyber-Interface-Technologies-and-Security-Issues-in_fig2_353037619

https://www.researchgate.net/figure/The-digital-nervous-system-DNS-a-smart-healthcare-body-area-network-BAN-Separate_fig1_350732597

https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=internet+of+space+things&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JzWreY9LW7LdGrLDAFqYDH2Z7s7jqgHIAW8PVnwe_sR_e-RCOLF8PNV6cgrvTe9W1YJtSW3vUJmTikz5gYOJA345AV2n0IOGip7JO4itLpewGtbE5fR9vEQ6-uP9lBLqWsschHRwkTVi3YLT3FafmULrOgpR6m5G2fevGfVwYRdHpxJE_g&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwj-jNCWrf6KAxXYk4kEHZ6_JXMQtKgLegQIJxAB&biw=1920&bih=953&dpr=1#vhid=G3oZNqFXP_Gd6M&vssid=mosaic

https://www.fcc.gov/news-events/events/2012/05/genachowski-remarks-on-unleashing-spectrum-for-medical-body-area-networks

https://pages.nist.gov/cpspwg/

https://www.google.com/search?sca_esv=567ab18d067741e3&rlz=1C1CHBF_enUS1065US1065&q=what+is+an+inter+planetary+network&udm=2&fbs=AEQNm0Aa4sjWe7Rqy32pFwRj0UkWd8nbOJfsBGGB5IQQO6L3JyJJclJuzBPl12qJyPx7ESJaJcVcqks9dRTixhoWOXFxRgjsJ19-_8aIkfBw05wqwBBXcqYr_7gZvr3ehzfZ8KqeSd96E9nn4WOztG4PswKckadN32dwcbgXTvj0sm2aVnKkcja-9nciRckcndtuLC21aRhvc2-C0No9_t_YLBYZbL11Pw&sa=X&ved=2ahUKEwiByfWbrv6KAxWMC3kGHYTJIOwQtKgLegQIGBAB&biw=1920&bih=953&dpr=1

trump20242030covid
