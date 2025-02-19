Д. Трамп хочет взять сектор Газа под контроль США. Протокол школы Лиланда Джонса от 9 февраля 2025 г

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
ДОКУМЕНТ с переводом
pdf https://drive.google.com/file/d/1fWllvugWtRJy3ACPfZDs-QBoF1kwFMcX/view?usp=sharing
doc https://docs.google.com/document/d/1-CcLFyKhuAwF7u7EDmxwp6zKVyrS9XDz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
odt https://drive.google.com/file/d/1khJW6y_MTEE5UhtcChwHjT0ld_GQFOTW/view?usp=sharing
Ориг. на англ
https://docs.google.com/document/d/1flI38ijhI6vZE1hreqzbhBYrweSJWApQ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true
АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1F_3nOfpQJUhDi95BnNH2jdFiP2ytwuLj/view?usp=sharing
Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba
группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh
Фрагменты
“На этой неделе мы услышали шокирующее заявление Антихриста о планах США взять под контроль сектор Газа — территорию, которая является уделом обетованной земли одного из 12 колен. Говоря что США завладеют Газой, Антихрист даёт понять, что в его юрисдикции теперь будет Обетованная Земля, которая была обещана Аврааму, Исааку и Иакову, и что он собирается позволить “народам” жить на территории Газы. А такое может сделать только Христос Мессия во время Миллениума!
Дан 11:43 И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта...
Трамп вводит тарифы и санкции и грозится сократить помощь многим странам, включая Египет и Иорданию, что затронет экономику (скоровища) многих народов.
Дан 11:45 и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища...
Мы видели исполнение этого пророчества в 2018 г., когда Антихрист перенёс Американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
Мих 7:12 В тот день придут к тебе из Ассирии (США)...
Соф 2:4 Ибо Газа будет покинута...
Этот стих говорит о перемещении (принудительном переселении) палестинцев.
Нав 15:47 Газа с её деревнями и поселениями...
Это территория, принадлежащая колену Иуды.
Соф 2:8 Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его.
Аммон (Ammon) говорит о соврем. Аммане — столице Иордании. Это пророчество исполняется у нас на глазах!
Предложение Трампа о взятии Газы под контроль США вполне может привести к войне, поскольку как Египет, так и Иордания отвергают идею принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Египет уже грозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений. Президент Египта отказался встречаться с Трампом, пригласившим его в Белый дом. Это ведёт к эскалации конфликта между США и Египтом! До этого мы задавались вопросом о том, как Иерусалим может быть окружён армиями. А теперь становится очевиднее то, как это может произойти в реальности. И тогда Его ноги встанут на Елеонской горе! Он скоро грядёт!”
См. также
Протокол 5 мая 2024 г
Израиль и США. 10 Царей. 2 дочери Вавилонской Блудницы
https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj
Протокол 28 июля 2024 г
Тир и Сидон. Участие США в разделе земли
https://cloud.mail.ru/public/3kq6/dqQMk1svo
Протокол 22 декабря 2024 г
Пророк Илия на горе Хермон в Книге Иова
https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD
Протокол 4 августа 2024 г
Временная Шкала Даниила
https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61
Протокол 5 ноября 2023 г
Израиль-Палестина в 14-й главе Захарии. (война в Газе)
https://cloud.mail.ru/public/1tVU/uUdcXSrFB
Разоблачение Антихриста. Сын погибели явлен
https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ
https://drive.google.com/file/d/1HB6NC4g16cjQjXUgEE9DmB0bNII1aKwn/view?usp=sharing
Календарь Еноха на 2024 г
русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy
англ https://leelandjones.com/enoch-calendar
https://www.youtube.com/watch?v=MTJciewEAXk
14 мая 2018 г. - открытие Америк. посольства в Иерусалиме
https://il.usembassy.gov/op-ed-a-year-after-opening-the-jerusalem-embassy-on-the-right-side-of-history/
https://www.cnn.com/2018/05/14/politics/jerusalem-us-embassy-trump-intl/index.html
4 февраля 2025 г. Трамп "США должны взять под контроль Газу"
https://www.youtube.com/shorts/BzTZX_CwwrE
https://www.youtube.com/watch?v=Nbhaecna5Hc
https://www.jpost.com/opinion/article-840776
8 декабря 2024 г. гора Хермон захвачена Израильской армией
https://www.timesofisrael.com/idf-troops-will-stay-in-syria-buffer-zone-and-strategic-mount-hermon-as-long-as-needed/
Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/