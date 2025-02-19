Д. Трамп хочет взять сектор Газа под контроль США. Протокол школы Лиланда Джонса от 9 февраля 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом

Ориг. на англ

Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

Фрагменты

“На этой неделе мы услышали шокирующее заявление Антихриста о планах США взять под контроль сектор Газа — территорию, которая является уделом обетованной земли одного из 12 колен. Говоря что США завладеют Газой, Антихрист даёт понять, что в его юрисдикции теперь будет Обетованная Земля, которая была обещана Аврааму, Исааку и Иакову, и что он собирается позволить “народам” жить на территории Газы. А такое может сделать только Христос Мессия во время Миллениума!





Дан 11:43 И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта...

Трамп вводит тарифы и санкции и грозится сократить помощь многим странам, включая Египет и Иорданию, что затронет экономику (скоровища) многих народов.

Дан 11:45 и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища...

Мы видели исполнение этого пророчества в 2018 г., когда Антихрист перенёс Американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.





Мих 7:12 В тот день придут к тебе из Ассирии (США)...





Соф 2:4 Ибо Газа будет покинута...

Этот стих говорит о перемещении (принудительном переселении) палестинцев.





Нав 15:47 Газа с её деревнями и поселениями...

Это территория, принадлежащая колену Иуды.





Соф 2:8 Слышал Я поношение Моава и ругательства сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его.

Аммон (Ammon) говорит о соврем. Аммане — столице Иордании. Это пророчество исполняется у нас на глазах!





Предложение Трампа о взятии Газы под контроль США вполне может привести к войне, поскольку как Египет, так и Иордания отвергают идею принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Египет уже грозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений. Президент Египта отказался встречаться с Трампом, пригласившим его в Белый дом. Это ведёт к эскалации конфликта между США и Египтом! До этого мы задавались вопросом о том, как Иерусалим может быть окружён армиями. А теперь становится очевиднее то, как это может произойти в реальности. И тогда Его ноги встанут на Елеонской горе! Он скоро грядёт!”





См. также





Протокол 5 мая 2024 г

Израиль и США. 10 Царей. 2 дочери Вавилонской Блудницы

Протокол 28 июля 2024 г

Тир и Сидон. Участие США в разделе земли



Протокол 22 декабря 2024 г

Пророк Илия на горе Хермон в Книге Иова



Протокол 4 августа 2024 г

Временная Шкала Даниила



Протокол 5 ноября 2023 г

Израиль-Палестина в 14-й главе Захарии. (война в Газе)



Разоблачение Антихриста. Сын погибели явлен



Календарь Еноха на 2024 г

14 мая 2018 г. - открытие Америк. посольства в Иерусалиме

4 февраля 2025 г. Трамп "США должны взять под контроль Газу"

8 декабря 2024 г. гора Хермон захвачена Израильской армией

