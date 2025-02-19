BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Д. Трамп хочет взять сектор Газа под контроль США. Протокол школы Лиланда Джонса от 9 февраля 2025 г
Neba Luch
Neba Luch
6 months ago

ДОКУМЕНТ  с переводом

pdf https://drive.google.com/file/d/1fWllvugWtRJy3ACPfZDs-QBoF1kwFMcX/view?usp=sharing

doc https://docs.google.com/document/d/1-CcLFyKhuAwF7u7EDmxwp6zKVyrS9XDz/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true

odt https://drive.google.com/file/d/1khJW6y_MTEE5UhtcChwHjT0ld_GQFOTW/view?usp=sharing


Ориг. на англ

https://docs.google.com/document/d/1flI38ijhI6vZE1hreqzbhBYrweSJWApQ/edit?usp=sharing&ouid=105999587096118129664&rtpof=true&sd=true


АУДИОЗАПИСЬ mp3 https://drive.google.com/file/d/1F_3nOfpQJUhDi95BnNH2jdFiP2ytwuLj/view?usp=sharing


Обсуждение к этим видео и документам в группе канала Неба Луч https://t.me/luchneba

группа https://t.me/+VS5fLQ_qXJs3Mzlh


Фрагменты

“На этой неделе мы услышали шокирующее заявление Антихриста о планах США взять под контроль сектор Газа — территорию, которая является уделом обетованной земли одного из 12 колен. Говоря что США завладеют Газой, Антихрист даёт понять, что в его юрисдикции теперь будет Обетованная Земля, которая была обещана Аврааму, Исааку и Иакову, и что он собирается позволить “народам” жить на территории Газы. А такое может сделать только Христос Мессия во время Миллениума!


Дан 11:43 И завладеет он сокровищами золота и серебра и разными драгоценностями Египта...

Трамп вводит тарифы и санкции и грозится сократить помощь многим странам, включая Египет и Иорданию, что затронет экономику (скоровища) многих народов.

Дан 11:45 и раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища...

Мы видели исполнение этого пророчества в 2018 г., когда Антихрист перенёс Американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.


Мих 7:12 В тот день придут к тебе из Ассирии (США)...


Соф 2:4 Ибо Газа будет покинута...

Этот стих говорит о перемещении (принудительном переселении) палестинцев.


Нав 15:47 Газа с её деревнями и поселениями...

Это территория, принадлежащая колену Иуды.


Соф 2:8 Слышал Я поношение Моава и ругательства  сынов Аммоновых, как они издевались над Моим народом и величались на пределах его.

Аммон (Ammon) говорит о соврем. Аммане — столице Иордании. Это пророчество исполняется у нас на глазах!


Предложение Трампа о взятии Газы под контроль США вполне может привести к войне, поскольку как Египет, так и Иордания отвергают идею принудительного переселения палестинцев из сектора Газа. Египет уже грозил Израилю разрывом Кэмп-Дэвидских соглашений. Президент Египта отказался встречаться с Трампом, пригласившим его в Белый дом. Это ведёт к эскалации конфликта между США и Египтом! До этого мы задавались вопросом о том, как Иерусалим может быть окружён армиями. А теперь становится очевиднее то, как это может произойти в реальности. И тогда Его ноги встанут на Елеонской горе! Он скоро грядёт!”


См. также 


Протокол 5 мая 2024 г

Израиль и США. 10 Царей. 2 дочери Вавилонской Блудницы

https://cloud.mail.ru/public/mJKx/vkxbWS7Bj


Протокол 28 июля 2024 г

Тир и Сидон. Участие США в разделе земли

https://cloud.mail.ru/public/3kq6/dqQMk1svo


Протокол 22 декабря 2024 г

Пророк Илия на горе Хермон в Книге Иова

https://cloud.mail.ru/public/UvdD/yTj4YoRGD


Протокол 4 августа 2024 г

Временная Шкала Даниила

https://cloud.mail.ru/public/7Twt/hstoaRh61


Протокол 5 ноября 2023 г

Израиль-Палестина в 14-й главе Захарии. (война в Газе)

https://cloud.mail.ru/public/1tVU/uUdcXSrFB


Разоблачение Антихриста. Сын погибели явлен

https://cloud.mail.ru/public/cMaN/i2xqaecpZ

https://drive.google.com/file/d/1HB6NC4g16cjQjXUgEE9DmB0bNII1aKwn/view?usp=sharing


Календарь Еноха на 2024 г

русск https://cloud.mail.ru/public/2iTe/vjaAhs6Yy

англ https://leelandjones.com/enoch-calendar

https://www.youtube.com/watch?v=MTJciewEAXk


14 мая 2018 г. - открытие Америк. посольства в Иерусалиме

https://il.usembassy.gov/op-ed-a-year-after-opening-the-jerusalem-embassy-on-the-right-side-of-history/

https://www.cnn.com/2018/05/14/politics/jerusalem-us-embassy-trump-intl/index.html


4 февраля 2025 г. Трамп "США должны взять под контроль Газу"

https://www.youtube.com/shorts/BzTZX_CwwrE

https://www.youtube.com/watch?v=Nbhaecna5Hc

https://www.jpost.com/opinion/article-840776


8 декабря 2024 г. гора Хермон захвачена Израильской армией

https://www.timesofisrael.com/idf-troops-will-stay-in-syria-buffer-zone-and-strategic-mount-hermon-as-long-as-needed/


Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/

Keywords
palestinianshamasarmageddongaza strippalestinaneba luchapokalipsisisrael warliland djonsleeland jonesleeland jones in russianvtoroe prishestvie iisusa hristavoyna v gazeizrailvoyna izrailya11 glava daniilatrump gaza plantrump wants gazausa to take over gazatrump gaza riviera
