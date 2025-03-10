Episode 81: Weltkriegsprophetie

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen: Das alte Europa taumelt auf einen Abgrund zu. Tatsächlich haben Seher der letzten zehn Jahrhunderte eine ähnliche Situation wie diese vorhergesehen und erstaunlich gut beschrieben… oder IST es genau unsere Zeit, von der sie sprachen? Und wie verträgt sich prophetischer Determinismus mit dem freien Willen?

• Essential Testimonies https://www.bitchute.com/channel/xelzbrod/

• Spellbreaker https://odysee.com/@Spellbreaker

• CHRONOLOGIE: Der Dritte Weltkrieg in der Prophetie / Jürgen Hornschuh (2025) https://www.paxton.de/foryou/weltkriegsprophetie_dl.pdf

• Alois Irlmaier. Ich seh’s ganz deutlich / ein Film von Niki Vogt (2013) https://www.youtube.com/watch?v=G7o0RkFmHz8

• Wolfgang Bekh – Alois Irlmaier, der Brunnenbauer aus Freilassing (2017)

• Jan van Helsing – Buch 3: Der Dritte Weltkrieg. Einhundert Seher schildern in ihren Visionen die Ereignisse der kommenden Jahre (1996)

• Stephan Berndt – Countdown Weltkrieg 3.0 (2015)

• Stephan Berndt – 3 Tage im Spätherbst (2017)

• Stephan Berndt – Refugium: Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern (2016)

• Richard Schwarz – Neuzeit: Chronik der Zukunft (2024)





