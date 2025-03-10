BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Episode 81: Weltkriegsprophetie
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
47 views • 6 months ago

Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen: Das alte Europa taumelt auf einen Abgrund zu. Tatsächlich haben Seher der letzten zehn Jahrhunderte eine ähnliche Situation wie diese vorhergesehen und erstaunlich gut beschrieben… oder IST es genau unsere Zeit, von der sie sprachen? Und wie verträgt sich prophetischer Determinismus mit dem freien Willen?

    • Essential Testimonies https://www.bitchute.com/channel/xelzbrod/

    • Spellbreaker https://odysee.com/@Spellbreaker

    • CHRONOLOGIE: Der Dritte Weltkrieg in der Prophetie / Jürgen Hornschuh (2025) https://www.paxton.de/foryou/weltkriegsprophetie_dl.pdf

    • Alois Irlmaier. Ich seh’s ganz deutlich / ein Film von Niki Vogt (2013) https://www.youtube.com/watch?v=G7o0RkFmHz8

    • Wolfgang Bekh – Alois Irlmaier, der Brunnenbauer aus Freilassing (2017)

    • Jan van Helsing – Buch 3: Der Dritte Weltkrieg. Einhundert Seher schildern in ihren Visionen die Ereignisse der kommenden Jahre (1996)

    • Stephan Berndt – Countdown Weltkrieg 3.0 (2015)

    • Stephan Berndt – 3 Tage im Spätherbst (2017)

    • Stephan Berndt – Refugium: Sichere Gebiete nach Alois Irlmaier und anderen Sehern (2016)

    • Richard Schwarz – Neuzeit: Chronik der Zukunft (2024)


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Wir möchten nach Wegen in die Zukunft suchen helfen. Unser Hauptwerkzeug hierbei sind Erkenntnisse über Prinzipien, die ins Universum eingeschrieben sind.

https://bannbrecher.de

Dort findet ihr weitere Infos zur Sendereihe und alle Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

Keywords
prophetiefreier willedeterminismusalois irlmaierdritter weltkriegselbstbestimmungnaturrechtwkiiidreitaegige finsternis
