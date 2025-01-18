© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν: «Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;Τίτλος Ἐκπομπῆς: Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;
ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Ὁ Ὀσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Πτυχιούχος Φιλοσοφίας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Χαράλαμπος Ἂνδραλης - Νομικός, Συγγραφέας.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν».
Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη καὶ τον Δημήτρη Χιωτακάκο.
Από 6 Δεκεμβρίου 2024 και κάθε Παρασκευή στις 19.00 στο EXTRA CHANNEL.
Τακτικές ἐκπομπές μέ θεματολογία γύρω ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα.
Σημεῖα τῶν Καιρῶν.
Ἐπικαιρότητα.
Παράδοση καί Διδασκαλεία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Σύγχρονες Προκλήσεις.
Ἐθνικά Θέματα.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» ΣΧΟΛEION ΨΑΛΤΙΚΗΣ https://www.sholeionpsaltikis.gr/