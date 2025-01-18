Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν: «Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;Τίτλος Ἐκπομπῆς: Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;





ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Ὁ Ὀσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Πτυχιούχος Φιλοσοφίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Χαράλαμπος Ἂνδραλης - Νομικός, Συγγραφέας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν».

Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη καὶ τον Δημήτρη Χιωτακάκο.





Από 6 Δεκεμβρίου 2024 και κάθε Παρασκευή στις 19.00 στο EXTRA CHANNEL.





Τακτικές ἐκπομπές μέ θεματολογία γύρω ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα.





Σημεῖα τῶν Καιρῶν.

Ἐπικαιρότητα.

Παράδοση καί Διδασκαλεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σύγχρονες Προκλήσεις.

Ἐθνικά Θέματα.









ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» ΣΧΟΛEION ΨΑΛΤΙΚΗΣ https://www.sholeionpsaltikis.gr/