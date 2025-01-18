BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν: Κοινόν Πασχάλιον Σύμπτωση ἤ Πρόκληση
etangelo
etangelo
74 followers
Follow
3
Download MP3
Share
Report
27 views • 8 months ago

Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν: «Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;Τίτλος Ἐκπομπῆς: Κοινόν Πασχάλιον, Σύμπτωση ἤ Πρόκληση»;


ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ: Ὁ Ὀσιολογιώτατος μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, Διδάκτωρ Θεολογίας και Πτυχιούχος Φιλοσοφίας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΣ: Χαράλαμπος Ἂνδραλης - Νομικός, Συγγραφέας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «Ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν».

Ἡ διαδικτυακή ἐκπομπή τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν Μὲ τὸν Χαράλαμπο Ἂνδραλη καὶ τον Δημήτρη Χιωτακάκο.


Από 6 Δεκεμβρίου 2024 και κάθε Παρασκευή στις 19.00 στο EXTRA CHANNEL.


Τακτικές ἐκπομπές μέ θεματολογία γύρω ἀπό τίς μεγάλες προκλήσεις πού βιώνει ἡ Ὀρθοδοξία μας καί ἡ Ἑλλάδα σήμερα.


    Σημεῖα τῶν Καιρῶν.

    Ἐπικαιρότητα.

    Παράδοση καί Διδασκαλεία τῆς Ἐκκλησίας μας.

    Σύγχρονες Προκλήσεις.

    Ἐθνικά Θέματα.



ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: ΧΟΡΩΔΙΑ «ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ» ΣΧΟΛEION ΨΑΛΤΙΚΗΣ https://www.sholeionpsaltikis.gr/

Keywords
godchristreligiongreeceorthodoxy
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy