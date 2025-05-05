«Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση». 44η Σύναξη Διαλόγου μὲ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο (30/4/2025)

Ἡ ΜΔ΄(44η) πνευματικὴ σύναξη διαλόγου «Ἀνάβοντας τὸν ἀναπτήρα τῶν ἁγίων» μὲ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Μόρφου κ. Νεόφυτο, μὲ θέμα «Σταυρὸς καὶ Ἀνάσταση» πραγματοποιήθηκε στὶς 30 Ἀπριλίου 2025, στὸν ἱερὸ ναὸ Παναγίας Χρυσελεούσης στὴν κοινότητα Ἀκακίου τῆς μητροπολιτικῆς περιφέρειας Μόρφου. Οἱ ἐρωτήσεις νὰ ἀποστέλλονται στὴν ἠλεκτρ. διεύθυνση: [email protected] Παραγωγή: RumOrthodox