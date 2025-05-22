BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
SEND THIS VIDEO TO ANY DOCTOR OR ANYONE STILL GASLIGHTING ABOUT COVID-19 AND 'VACCINES' !!!
Nonvaxer420
Nonvaxer420
222 followers
Follow
3 months ago

If you appreciate the endless hours and effort I put in to researching & creating this content to help inform the public feel free to support my efforts here: Thank You In Advance 🙏 https://ko-fi.com/rumbledad

FIND ALL SOURCE GOVERNMENT FUNDED R&D LINKS BELOW.

.

Biological Layer for 6G/B6G: Einstein, Reynolds, and Communications | Professor Chan-Byoung Chae IEEE Fellow, Underwood Distinguished Professor in the School of Integrated Technology, Yonsei University 2022 https://rumble.com/v6sxyg3-411410595.html

.

Can you imagine your body’s cells connected to the internet? In this episode of Tech 2030, @jmjornet talks about the Internet of Nano-Things and how connectivity will enhance our lives at the cellular level. Listen to the full episode here: https://x.com/6GWorld/status/1399421741672415233?t=5rCdy36AQtuUOaX57JGWTw&s=19

(FULL EPISODE) https://rumble.com/v6s29ur-409932387.html

.

Inside the Body’s Future: How Bio-NanoThings Will Change Disease Detection

New York University Abu Dhabi Ian F Akyildiz https://m.youtube.com/watch?v=tfpxG9VD9EY

.

Towards 6G Wireless Communication Networks - Vision, Enabling Technologies, and New Paradigm Shifts by H. Vincent Poor IEEE COMSOC https://rumble.com/v6tjzb1-412438141.html?e9s=src_v1_upp

.

body area network and nanotechnology in 6g https://search.brave.com/search?q=body+area+network+and+nanotechnology+in+6g&source=web&summary=1&conversation=ccd10310d8ccf64e9d14e1

.

Body Area Network Nanotech https://search.brave.com/search?q=ody+area+network+and+nanotechnology&source=android&summary=1&conversation=a55ba8990c30df59ec868c

.

THE NATIONAL

NANOTECHNOLOGY INITIATIVE

SUPPLEMENT TO THE

PRESIDENT’S 2025 BUDGET

Product of the

SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE,

ENGINEERING, AND TECHNOLOGY

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

of the

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL

DECEMBER 2024

https://www.nano.gov/2025BudgetSupplement

Read their 2024 and 2025 budget nano.gov You'll learn alot about all the different things that have nanotechnology in them.

Water, food, air, medications, cosmetics ........

.

.

FDA: Cosmetics Nanotechnology

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-science-research/cosmetics-nanotechnology

.

.

Light-matter Interactions at Nanoscale Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Force | Columbia Engineeringhttps://rumble.com/v6aefhy-380266486.html

Nano.gov 20 year agenda to control matter at the nanoscale!

.

Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork | ScaLeITN | Project | News & Multimedia | H2020 | CORDIS | European Commissionhttps://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting

.

horizons 6g - Recherche Googlehttps://www.google.com/search?q=horizons+6g&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWIII-aCITWORNygUldLVOlJFF0xlTw%3A1737152341189&ei=VdeKZ6eiC86Fw8cP46j8wAs&oq=horizons+6g&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgtob3Jpem9ucyA2ZzIHECMYJxjLBDIHECMYJxjLBDIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRifBTIFECEYnwVIphZQyQpYtBJwAXgBkAEAmAHXAaAB_gSqAQUwLjMuMbgBA8gBAPgBAZgCBKAChwTCAgoQABiwAxjWBBhHwgIEECMYJ8ICDhAuGIAEGMcBGMsBGK8BwgIOEC4YgAQY0QMYxwEYywHCAggQLhiABBjLAcICCBAAGIAEGMsBwgIGEAAYFhgemAMAiAYBkAYIkgcFMS4yLjGgB9Mn&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

policy horizons canada biodigital convergence - Recherche Googlehttps://www.google.com/search?q=policy+horizons+canada+biodigital+convergence&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWIIkdjMcf-CxVos1SFas9I5e9rghSA%3A1737152352810&ei=YNeKZ7udMeuIptQPo9jekQU&oq=&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgAqAggDMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMhAQLhjHARgnGOoCGI4FGK8BMgcQIxgnGOoCSOgTUABYAHACeAGQAQCYAQCgAQCqAQC4AQHIAQD4AQGYAgKgAiSoAg-YAxTxBbE6BwRCl-YWkgcBMqAHAA&sclient=mobile-gws-wiz-serp

.

Standards guiding the bio-digital revolutionhttps://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution

.

nni 20 year horizon - Recherche Googlehttps://www.google.com/search?q=nni+20+year+horizon&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWII-XdSfVYrO9BbtXiyuD0GEenSEqg%3A1737152889662&source=hp&ei=edmKZ62XI42Gw8cPvMrVAQ&oq=&gs_lp=EhFtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1ocCIAKgIIBDIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIHECMYJxjqAjIQEC4YxwEYJxjqAhiOBRivATIHECMYJxjqAkjoPVAAWABwAXgAkAEAmAEAoAEAqgEAuAEByAEAmAIBoAIcqAIPmAMc8QXumUZZYMUlsJIHATGgBwA&sclient=mobile-gws-wiz-hp

.

Building the Internet of Bio-Nano Things - Medical Design Briefshttps://www.medicaldesignbriefs.com/component/content/article/49893-building-the-internet-of-bio-nano-things

.

6g nsf iobnt - Recherche Googlehttps://www.google.com/search?q=6g+nsf+iobnt&sca_esv=567ab18d067741e3&sxsrf=ADLYWIKHt8In6aAQclEeUFawr3VxXE0t2w%3A1737153596802&ei=PNyKZ6LWMN-90PEP3bfr4QY&oq=6g+nsf+iobnt&gs_lp=EhNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwIgw2ZyBuc2YgaW9ibnQyBRAhGKABSLEaULwIWMIYcAF4AZABAJgB2AGgAZ8GqgEFMC41LjG4AQPIAQD4AQGYAg

Keywords
trump20242030covid



