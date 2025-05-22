SEND THIS VIDEO TO ANY DOCTOR OR ANYONE STILL GASLIGHTING ABOUT COVID-19 AND 'VACCINES' !!!

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
FIND ALL SOURCE GOVERNMENT FUNDED R&D LINKS BELOW.
Biological Layer for 6G/B6G: Einstein, Reynolds, and Communications | Professor Chan-Byoung Chae IEEE Fellow, Underwood Distinguished Professor in the School of Integrated Technology, Yonsei University 2022 https://rumble.com/v6sxyg3-411410595.html
Can you imagine your body’s cells connected to the internet? In this episode of Tech 2030, @jmjornet talks about the Internet of Nano-Things and how connectivity will enhance our lives at the cellular level. Listen to the full episode here: https://x.com/6GWorld/status/1399421741672415233?t=5rCdy36AQtuUOaX57JGWTw&s=19
(FULL EPISODE) https://rumble.com/v6s29ur-409932387.html
Inside the Body’s Future: How Bio-NanoThings Will Change Disease Detection
New York University Abu Dhabi Ian F Akyildiz https://m.youtube.com/watch?v=tfpxG9VD9EY
Towards 6G Wireless Communication Networks - Vision, Enabling Technologies, and New Paradigm Shifts by H. Vincent Poor IEEE COMSOC https://rumble.com/v6tjzb1-412438141.html?e9s=src_v1_upp
body area network and nanotechnology in 6g https://search.brave.com/search?q=body+area+network+and+nanotechnology+in+6g&source=web&summary=1&conversation=ccd10310d8ccf64e9d14e1
Body Area Network Nanotech https://search.brave.com/search?q=ody+area+network+and+nanotechnology&source=android&summary=1&conversation=a55ba8990c30df59ec868c
THE NATIONAL
NANOTECHNOLOGY INITIATIVE
SUPPLEMENT TO THE
PRESIDENT’S 2025 BUDGET
Product of the
SUBCOMMITTEE ON NANOSCALE SCIENCE,
ENGINEERING, AND TECHNOLOGY
COMMITTEE ON TECHNOLOGY
of the
NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY COUNCIL
DECEMBER 2024
https://www.nano.gov/2025BudgetSupplement
Read their 2024 and 2025 budget nano.gov You'll learn alot about all the different things that have nanotechnology in them.
Water, food, air, medications, cosmetics ........
FDA: Cosmetics Nanotechnology
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-science-research/cosmetics-nanotechnology
Light-matter Interactions at Nanoscale Columbia Engineers Discover New “All-optical” Nanoscale Sensors of Force | Columbia Engineeringhttps://rumble.com/v6aefhy-380266486.html
Nano.gov 20 year agenda to control matter at the nanoscale!
Scalable Localization-enabled In-body Terahertz Nanonetwork | ScaLeITN | Project | News & Multimedia | H2020 | CORDIS | European Commissionhttps://cordis.europa.eu/project/id/893760/reporting
Standards guiding the bio-digital revolutionhttps://www.iec.ch/blog/standards-guiding-bio-digital-revolution
Building the Internet of Bio-Nano Things - Medical Design Briefshttps://www.medicaldesignbriefs.com/component/content/article/49893-building-the-internet-of-bio-nano-things
