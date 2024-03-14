Фронтовое.

Русское драматическое видео.





Видео грязное, бессмысленное, червивое -и как путин, провонявшее трупами.

Но вэта пакость и есть тот фундамент, на котором сегодня стоит кремль.

В ту секунду, когда одышливые, перес#авшиеся мобики откажутся кормить своими жизнями войну путина - режим рухнет.

На видео -«выборы»: либо, под огнем тащить на себе мертвецов, либо плюнуть и бежать без оглядки.

Перед таким же точно выбором -сейчас стоит россия.

Ей предстоит решить: либо, ценою жизни дальше волочь на горбу кремлевских покойников, либо сваливать куда глаза глядят.

Невзоров

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