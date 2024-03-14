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Фронтовое.
Русское драматическое видео.
Видео грязное, бессмысленное, червивое -и как путин, провонявшее трупами.
Но вэта пакость и есть тот фундамент, на котором сегодня стоит кремль.
В ту секунду, когда одышливые, перес#авшиеся мобики откажутся кормить своими жизнями войну путина - режим рухнет.
На видео -«выборы»: либо, под огнем тащить на себе мертвецов, либо плюнуть и бежать без оглядки.
Перед таким же точно выбором -сейчас стоит россия.
Ей предстоит решить: либо, ценою жизни дальше волочь на горбу кремлевских покойников, либо сваливать куда глаза глядят.
Невзоров
@nevzorovtv