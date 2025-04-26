BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
A VERDADE NUA E CRUA
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
57 views • 4 months ago

Jordan Maxwell continua como um pesquisador proeminente e estudioso independente no campo da filosofia religiosa oculta. Seu interesse por esses assuntos começou em 1959. Ele serviu por três anos e meio como editor de religião da revista Truth Seeker, o mais antigo Freethought Journal das Américas (desde 1873). Seu trabalho explorando os fundamentos ocultos das religiões ocidentais e sociedades secretas.

Keywords
despertarconscienciaespiritualidade
