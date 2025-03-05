PENSAMIENTOS SOBRE LA REALIDAD ACTUAL IV - LA ENTRADA DE TRUMP EN ESCENA

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Este es nuestro primer vídeo del 2.025. Hemos tardado mucho porque estamos con demasiadas cosas y algo ocupados por lo que hemos grabado esto, básicamente sin editar, para ponernos un poco al día de la situación geopolítica mundial. Sea teatro o verdad, la situación desatada el 28 de Febrero en el Despacho Oval de la Casa Blanca con Zelenski ha significado un antes y un después.