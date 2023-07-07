Цифровые деньги «CBDC», чипирование

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"После устроенного глобалистами некоего события*, — деньги обезценятся (предсказывалось, что «доллары будут везде валяться на улице, как листья…»), всем начислят в «цифровой валюте» примерно столько, сколько было у каждого на счету, в его финансовом активе, и скажут: «пользуйтесь, всё в порядке, мы, мол, спасли положение…» Представляя, будто нет особо различия с прежним. Но на самом деле ВСЁ ПОМЕНЯЕТСЯ!!! Потому что «цифровая валюта» — это не настоящие деньги, т.е. те, которыми человек может сам разпоряжаться, решая тратить их или нет. Вместо этого, что-то покупать или продавать через «электронные деньги» входящий в систему может только по правилам тех, кто ввёл эту «цифровую валюту» CBDC (Central Bank Digital Currency) при условии выполнения их требований: например, прохождения известных процедур, чипирования, принятия «начертания зверя» и, в итоге, поклонения Антихристу, его «новому мировому порядку» тотальной тирании дьявола на планете. ...""О цифровой валюте CBDC, деньгах центробанка" - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/kak-mozhet-proizojti-perehod-na-beznalichnyj-raschyot-o-cbdc
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