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Цифровые деньги «CBDC», чипирование
Vera Nika
Vera Nika
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50 views • 07/07/2023

"После устроенного глобалистами некоего события*, — деньги обезценятся (предсказывалось, что «доллары будут везде валяться на улице, как листья…»), всем начислят в «цифровой валюте» примерно столько, сколько было у каждого на счету, в его финансовом активе, и скажут: «пользуйтесь, всё в порядке, мы, мол, спасли положение…» Представляя, будто нет особо различия с прежним. Но на самом деле ВСЁ ПОМЕНЯЕТСЯ!!! Потому что «цифровая валюта» — это не настоящие деньги, т.е. те, которыми человек может сам разпоряжаться, решая тратить их или нет. Вместо этого, что-то покупать или продавать через «электронные деньги» входящий в систему может только по правилам тех, кто ввёл эту «цифровую валюту» CBDC (Central Bank Digital Currency) при условии выполнения их требований: например, прохождения известных процедур, чипирования, принятия «начертания зверя» и, в итоге, поклонения Антихристу, его «новому мировому порядку» тотальной тирании дьявола на планете. ...""О цифровой валюте CBDC, деньгах центробанка" - https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/lazernye-biometricheskie-shtrihkod-nachertaniya-i-chipizaciya/kak-mozhet-proizojti-perehod-na-beznalichnyj-raschyot-o-cbdc


Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj


Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).


@Наука/Технологии @История #геноцид #кагал #катасонов #цифровойкошелек #китай #концлагерь #цифровой #cbdc #чипирование #соцрейтинг #цифровойрубль

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