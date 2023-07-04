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Цифровой доллар «CBDC». Что будет с криптовалютами
Vera Nika
Vera Nika
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19 views • 07/04/2023

Цитата, разоблачающая этот аспект коварных дел тёмных сил по введению NWO (New Wordl Order - тиранического "Нового мирового порядка" и в итоге чипизации, порабощения и уничтожения человечества):

«…Познакомьтесь с планом тёмных, который был опубликован в сети интернет. Ещё есть время создать сопротивление «системе Зверь», и тогда этот человеконенавистный план рухнет в бездну вместе с его составителями.

Новый мировой порядок:

… Фаза 6: Списание долгов и дематериализация денег… — Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков. — Спасти потери банков на счетах их клиентов. — Активировать «Великую перезагрузку». — Дематериализовать деньги. — Аннулировать долги, кредиты и займы. — Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелёк). — Изъять недвижимость и землю. — Запретить все глобальные лекарства. — Подтвердить обязательность вакцинации раз в полгода или год. — Ввести нормирование продуктов питания и диету, основанную на Codex Alimentarius. — Распространить эти меры на развивающиеся страны. Результат, третий этап цифрового контроля. Распространение N.O.M. на всю планету...»

(Из Статьи Виктории ПреобРАженской «ВРЕМЯ ЖАТВЫ МАХАКАЛИ» https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/stati-2007-2018/vremya-zhatvy-mahakali

ВИДЕО — https://www.brighteon.com/af0fc7e2-e74e-4e42-896d-8377c1a70d56 ).

Итак, кто понимает, — это и есть введение «CBDC»: "...Фаза 6: Списание долгов и дематериализация денег… — Спровоцировать экономический, финансовый и фондовый крах, банкротство банков. — Спасти потери банков на счетах их клиентов. — Активировать «Великую перезагрузку». — Дематериализовать деньги. — Аннулировать долги, кредиты и займы. — Ввести цифровой портфель. (Цифровой кошелёк)"

Подробнее: "Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?" - https://bit.ly/3LlpB4h

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет).


@Наука/Технологии @История #геноцид #кагал #катасонов #цифровойкошелек #китай #концлагерь #цифровой #cbdc #чипирование #соцрейтинг #цифровойрубль #цифровыеденьги #криптовалюта #cbdc



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