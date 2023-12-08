'FORCED JABS ARE COMING WARNING! BETTER GET ARMED NOW!

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MAKE NO MISTAKE ABOUT IT! ALL HUMANITY WILL BE FORCED TO BE INJECTED WITH THE DEADLY COVID VACCINES IN THE VERY NEAR FUTURE! HOW MANY OF THESE VIDEOS TO I HAVE TO POST TO WAKE YOU UP? THE EVIL SATANIC ELITE HAVE MARKED 7 BILLION PEOPLE FOR ELIMINATION. YOU BETTER HAVE PLENTY OF GUNS AND AMMO OR YOU'LL BE DRAGGED TO A FEMA CONCENTRATION CAMP AND MURDERED. THE TRUTHER WHO MADE THIS VIDEO IS TRYING TO WAKE YOU UP AS I AM. IF YOU DON'T LISTEN AND DROWNED YOURSELF IN DEMONIC ENTERTAINMENT YOU DESERVE TO BE FORCED VACCED AND DIE. WAKEUP DAMIT!