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'FORCED JABS ARE COMING WARNING! BETTER GET ARMED NOW!
EARTH SHAKING NEWS
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229 views • 12/08/2023

MAKE NO MISTAKE ABOUT IT! ALL HUMANITY WILL BE FORCED TO BE INJECTED WITH THE DEADLY COVID VACCINES IN THE VERY NEAR FUTURE! HOW MANY OF THESE VIDEOS TO I HAVE TO POST TO WAKE YOU UP? THE EVIL SATANIC ELITE HAVE MARKED 7 BILLION PEOPLE FOR ELIMINATION. YOU BETTER HAVE PLENTY OF GUNS AND AMMO OR YOU'LL BE DRAGGED TO A FEMA CONCENTRATION CAMP AND MURDERED. THE TRUTHER WHO MADE THIS VIDEO IS TRYING TO WAKE YOU UP AS I AM. IF YOU DON'T LISTEN AND DROWNED YOURSELF IN DEMONIC ENTERTAINMENT YOU DESERVE TO BE FORCED VACCED AND DIE. WAKEUP DAMIT!

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