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YOUNG MAN MURDERED BY COPS RECENTLY!
EARTH SHAKING NEWS
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434 views • 04/15/2023

THIS RECENT VIDEO SHOCKED ME. IT PROVES COPS DON'T GIVE A DAMN ABOUT INNOCENT AMERICAN'S. IT LOOKS LIKE ROGUE COPS ARE NOW TRAINED TO SHOOT THEN ASKS QUESTIONS. IF I WERE YOU I'D BE TERRIFIED IF ANY COP PULLED YOU OVER NOW. AMERICA HAS NOW BEEN OVER RUN BY MILLIONS OF TERRORISTS AND ILLEGALS. THIS IS ANOTHER REASON COPS ARE TRIGGER HAPPY. AMERICA HAS BECOME A DEN OF CRIMINALS AND ROGUE ILLEGALS WHO ARE ABOVE THE LAW. YOU BETTER CARRY A VIDEO CAMERA EVERYWHERE YOU GO AND BE READY TO RECORD ANYTHING THAT MOVES. INNOCENT AMERICAN'S ARE THE PREY NOW. PREP, PRAY AND STAY OUT OF THE WAY. SEND THIS SHOCKING VIDEO TO EVERYONE NOW...

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