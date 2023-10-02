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'COUNTLESS INSANE LOUD COMMERCIALS! WHY?
EARTH SHAKING NEWS
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132 views • 10/02/2023

COMMERCIALS AND ADS HAVE GONE INSANE! THE DAYS OF ENDLESS ADS COMING THROUGH THE MAIL HAVE PRETTY MUCH ENDED. DOOR TO DOOR SALES PEOPLE HAVE ENDED. NOW THE ONLY WAY FOR CORPORATIONS TO CONTINUALLY HARASS PEOPLE IS VIA THE TV, COMPUTER AND INSANE TRACKING CELLPHONES. THIS IS WHY VIRTUALLY THE SAME COMMERCIALS ARE PLAYED OVER AND OVER AND OVER AGAIN. THE ONLY WAY TO STOP THIS INVASION OF PRIVACY IS TO STOP WATCHING THIS CRAP. NOTICE PAYING FOR THE ELIMINATION OF ADVERTISING DOESN'T COMPLETELY ELIMINATE IT. HOPEFULLY THE INSANE SATANIC ELITE WHO CONTROL THE WORLD WILL FLIP THE MARKET SO PEOPLE WILL STOP CHARGING CRAP ON THEIR OVER DRAWN CREDIT CARDS. DID YOU KNOW THERE'S MILLIONS OF AMERICANS LIVING IN THE STREETS OF AMERICA NOW! YOU'LL BE ONE OF THEM IF YOU DON'T STOP BUYING THE CHINESE CRAP FLOOD AMERICAN STORES! WAKEUP OR END UP HOMELESS...

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militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
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