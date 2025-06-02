© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Qurbani Ka Mahol Aur Mizaj Samjhein | Peer Ajmal Raza Qadri | Eid ul Adha 2025 Bayan
Qurbani sirf aik amal nahi, aik roohani soorat hai!
Peer Ajmal Raza Qadri sahab is dil ko jhunjhor dene wale bayan mein batate hain ke:
🔸 Qurbani ka sirf zahiri amal nahi, uska mahol aur mizaj samajhna zaroori hai.
🔸 Hazrat Ibrahim ﷺ aur Hazrat Ismail ﷺ ki ibadat ka asal paigham kya hai?
🔸 Allah Ta'ala ke huzoor ikhlas aur tawakkul kis tarah laana hai?
Eid-ul-Adha ka maqsad sirf janwar ziba karna nahi, balkeh apni anaa, apni khwahish aur apni zaroorat ko Allah ke hukam par qurban kar dena hai.
📌 Ye bayan aapko qurbani ka asal mahool mehsoos karwata hai.
🌙 Eid ul Adha 2025 ke moqe par is paigham ko share karein aur is amal ki rooh samajhne ki koshish karein.
🎙️ By: Peer Ajmal Raza Qadri
🏫 Jamia Saeedia Darul Quran
