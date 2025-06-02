BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Qurbani Ka Mahol Aur Mizaj Samjhein | Peer Ajmal Raza Qadri | Eid ul Adha 2025 Bayan
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
4 views • 3 months ago

Qurbani Ka Mahol Aur Mizaj Samjhein | Peer Ajmal Raza Qadri | Eid ul Adha 2025 Bayan

https://darulquranalsaeedia.com/

http://jamiasaeediadarulquran.com/

📝 Description:

Qurbani sirf aik amal nahi, aik roohani soorat hai!

Peer Ajmal Raza Qadri sahab is dil ko jhunjhor dene wale bayan mein batate hain ke:

🔸 Qurbani ka sirf zahiri amal nahi, uska mahol aur mizaj samajhna zaroori hai.

🔸 Hazrat Ibrahim ﷺ aur Hazrat Ismail ﷺ ki ibadat ka asal paigham kya hai?

🔸 Allah Ta'ala ke huzoor ikhlas aur tawakkul kis tarah laana hai?


Eid-ul-Adha ka maqsad sirf janwar ziba karna nahi, balkeh apni anaa, apni khwahish aur apni zaroorat ko Allah ke hukam par qurban kar dena hai.


📌 Ye bayan aapko qurbani ka asal mahool mehsoos karwata hai.


🌙 Eid ul Adha 2025 ke moqe par is paigham ko share karein aur is amal ki rooh samajhne ki koshish karein.


🎙️ By: Peer Ajmal Raza Qadri

🏫 Jamia Saeedia Darul Quran


📌 Hashtags:

#Qurbani #EidUlAdha #PeerAjmalRazaQadri #QurbaniKaMahol #IslamicBayan #JamiaSaeedia #Qurbani2025 #AjmalQadri #SunnatIbrahim #RoohaniBayan

Keywords
jamia saeedia darul quranislamic statusqurbani ka bayanpeer ajmal raza qadriqurbani ka mahoolqurbani ka mizajqurbani 2025eid ul adha bayaneid ul adha 2025jamia saeediaajmal qadri bayanurdu bayanemotional bayanislamic reminderqurbani ka maholmizaj samjheineid
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy