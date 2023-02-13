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ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ, ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΗ ΜΑΣ ΟΤΑΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΓΙΑ ΝΑ
ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ «ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ
καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)» https://rumble.com/v29fea4-only-christ-love-us-true-and-saves-our-soul.html , https://ugetube.com/embed/ugpmEwQAnBMVpUf
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ", ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ (ΜΑΣ) ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΚΟΜΑ ΠΟΣΟ ΘΑ ΖΗΣΩ ΚΑΙ ΑΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v20a1l0-orthodox-homology.html , https://www.brighteon.com/76fe92d6-a54b-4d56-9759-9c9943a2bcc4 , https://ugetube.com/watch/2BhBtQrfoRZsV5O ... ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ...
Για να μην πέφτουμε διαρκώς σε πολύ βαριές αμαρτίες να ζητάμε από τον
Άγιο Θεό με αδιάλειπτη προσευχή να δυναμώνει την ορθόδοξη αληθινή πίστη μας
(ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v299ry8-christ-give-us-the-true-orthodox-faith-to-save-our-soul.html
, https://www.brighteon.com/90405feb-1a13-4d2c-a124-2be51d241ee1 , https://ugetube.com/watch/fbOtRzboi1EVrgQ .
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD
BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA
AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES-
ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
- ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΧΑΡΑΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΔΟΤΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ RFID CHIP 666 (Song).
ΑΣ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΠΑΕΙ Η ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο
ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v23d6k0-i-m-a-rfid-chip-666-so-damn-song.html , https://www.brighteon.com/d9662ceb-94c4-4c5f-afca-c45a81048adf , https://ugetube.com/watch/n2Zjr7TLgGClo1D .
KΥΑΝΙΟ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΟ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΙΑΙΤΟ ΓΡΥΛΟ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΟ Δ΄ ΡΑΙΧ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΩΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
(ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v286tby-the-antichrist-world-dictatorship-wants-to-enslave-our-immortal-soul.html
, https://www.brighteon.com/af7ca1ac-302f-4677-8b69-67e24653a1e0 , https://ugetube.com/watch/TyfJo3H1zT48Fqz .