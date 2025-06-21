© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Jumma Mubarak Darood-o-Salam | Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi | Jamia Saeedia Darul Quran
https://jamiasaeediadarulquran.com/
https://darulquranalsaeedia.com/
📝 Description:
Jumma Mubarak ke paakeeza din par Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi Sahib ka dil ko chu lene wala Darood-o-Salam pesh hai.
Jumma ka din fazeelat aur barkat wala hai, jisme Nabi Kareem ﷺ par darood padhna bohot afzal hai.
Is roohani mehfil ka hissa baniye, Darood Shareef padhiye aur is video ko share karke sawab mein shamil ho jayein.
📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran
📞 Contact: +92 323 0717702
🔥 Hashtags:
#JummaMubarak #DaroodOSalam #QariRamzanZafarSaeedi #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #FridayBlessings #IslamicContent #DaroodShareef #MuhammadSAW #JummaKiFazilat