Jumma Mubarak Darood-o-Salam | Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi | Jamia Saeedia Darul Quran
jamiasaeediadarulquran
jamiasaeediadarulquran
2 views • 2 months ago

Jumma Mubarak Darood-o-Salam | Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi | Jamia Saeedia Darul Quran

https://jamiasaeediadarulquran.com/

https://darulquranalsaeedia.com/

📝 Description:

Jumma Mubarak ke paakeeza din par Qari Muhammad Ramzan Zafar Saeedi Sahib ka dil ko chu lene wala Darood-o-Salam pesh hai.

Jumma ka din fazeelat aur barkat wala hai, jisme Nabi Kareem ﷺ par darood padhna bohot afzal hai.

Is roohani mehfil ka hissa baniye, Darood Shareef padhiye aur is video ko share karke sawab mein shamil ho jayein.


📿 Presented by: Jamia Saeedia Darul Quran

📞 Contact: +92 323 0717702


🔥 Hashtags:

#JummaMubarak #DaroodOSalam #QariRamzanZafarSaeedi #JamiaSaeediaDarulQuran #NaatSharif #FridayBlessings #IslamicContent #DaroodShareef #MuhammadSAW #JummaKiFazilat

naat shareefjamia saeedia darul quranqari muhammad ramzan zafar saeedidarood shareefislamic daroodjumma mubarak darood o salamjumma special naatjumma ka bayanjumma mubarak 2025friday naat
