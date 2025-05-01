© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
NASA PROJECT BLUEBEAM
THE ULTIMATE HOAX
PART 4 OF THE 4 PART SERIES
It is essential to view all 4 PARTS in this 4 PART series, chronologically, to understand this Documentary as a whole.
CONTENTS
PART 4
00:00 - 2525 TITLE TRACK
03:38 - THE FOURTH STEP - FAKE ALIEN INVASION, FAKE UNBIBLICAL "RAPTURE", ELECTRONIC GHOSTS, DEMONS.
03:54 - WHY 2025?
04:38 - DEAGEL 2025 MASSIVE WORLD DEPOPULATION FORECAST
10:21 - NASA FUTURE WARFARE (CIRCA 2025)
22:37 - SIGNALS INTELLIGENCE, ECHELON, FIVE EYES
26:03 - PINE GAP, AUSTRALIA'S AREA 51
26:22 - AI, TRANSHUMANISM, AI GOVERNANCE
27:53 - AUSTRALIAN MILITARY FUNDING FOR ‘DISH BRAIN’, MONASH UNIVERSITY, MELBOURNE, VIC, AUSTRALIA
29:14 - CORTICAL LABS, MELBOURNE, VIC, AUSTRALIA
32:39 - THE MARK OF THE BEAST
35:12 - NUKES ARE A HOAX
37:22 - WW3
40:23 - SLAUGHTERBOTS
49:52 - AI WAR HOLOGRAPHS
51:29 - FREESCALE KL.03 SEMICONDUCTOR COMPUTER CHIP PATENT, D-WAVE
55:48 - HISTORY OF THE HOAX UFO’s
59:22 - APOLLO 11, 1969 NASA MOON LANDING HOAX
01:00:16 - HOLLYWOOD FILMMAKER STANELY KUBRICK CONFESSES HE FILMED THE MOON LANDING HOAX FOR NASA
01:01:46 - SALVATORE PAIS.. THE NEW TESLA, PATENTS "UFO" TECH FOR THE US NAVY 2018
01:07:00 - THE FAKE NASA-STAGED "ALIEN INVASION” HOAX
01:08:41- ALISTER CROWLEY CHANNELS "LAM" / “AIWASS”, THE "ALIEN GREY"
01:09:12 - PRESIDENT RONALD REAGAN ADDRESSES THE UN WARNING OF "ALIEN INVASION”, 1987
Intro footage from the 1927 film Metropolis - https://www.youtube.com/watch?v=YXRxcNi6ciY
Thank you SO much to the brilliant musicians for the soundtrack to this Documentary - (All music and sound effect credits in chronological order of their use)
00:00 - Intro - In The Year 2525 - by Zager & Evans - https://www.youtube.com/watch?v=3ZSkMsI5c8w
03:35 - Carbon Based Lifeforms 5 hours mix ambient chillout electronic - by chillout - https://www.youtube.com/watch?v=aKTlGo7QyK0
Outro - Carbon Based Lifeforms 5 hours mix ambient chill out electronic - by electronic - by chikkout -
https://www.youtube.com/watch?v=aKTlGo7QyK0