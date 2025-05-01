BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
NASA PROJECT BLUEBEAM. THE ULTIMATE HOAX. PART 4 OF THE 4 PART SERIES
THE TRUTH SHALL SET YOU FREE
THE TRUTH SHALL SET YOU FREE
175 views • 4 months ago

NASA PROJECT BLUEBEAM

THE ULTIMATE HOAX

PART 4 OF THE 4 PART SERIES

It is essential to view all 4 PARTS in this 4 PART series, chronologically, to understand this Documentary as a whole.


CONTENTS

PART 4


00:00 - 2525 TITLE TRACK

03:38 - THE FOURTH STEP - FAKE ALIEN INVASION, FAKE UNBIBLICAL "RAPTURE", ELECTRONIC GHOSTS, DEMONS.

03:54 - WHY 2025?

04:38 - DEAGEL 2025 MASSIVE WORLD DEPOPULATION FORECAST

10:21 - NASA FUTURE WARFARE (CIRCA 2025)

22:37 - SIGNALS INTELLIGENCE, ECHELON, FIVE EYES

26:03 - PINE GAP, AUSTRALIA'S AREA 51

26:22 - AI, TRANSHUMANISM, AI GOVERNANCE

27:53 - AUSTRALIAN MILITARY FUNDING FOR ‘DISH BRAIN’, MONASH UNIVERSITY, MELBOURNE, VIC, AUSTRALIA

29:14 - CORTICAL LABS, MELBOURNE, VIC, AUSTRALIA

32:39 - THE MARK OF THE BEAST

35:12 - NUKES ARE A HOAX

37:22 - WW3

40:23 - SLAUGHTERBOTS

49:52 - AI WAR HOLOGRAPHS

51:29 - FREESCALE KL.03 SEMICONDUCTOR COMPUTER CHIP PATENT, D-WAVE

55:48 - HISTORY OF THE HOAX UFO’s

59:22 - APOLLO 11, 1969 NASA MOON LANDING HOAX

01:00:16 - HOLLYWOOD FILMMAKER STANELY KUBRICK CONFESSES HE FILMED THE MOON LANDING HOAX FOR NASA

01:01:46 - SALVATORE PAIS.. THE NEW TESLA, PATENTS "UFO" TECH FOR THE US NAVY 2018

01:07:00 - THE FAKE NASA-STAGED "ALIEN INVASION” HOAX

01:08:41- ALISTER CROWLEY CHANNELS "LAM" / “AIWASS”, THE "ALIEN GREY"

01:09:12 - PRESIDENT RONALD REAGAN ADDRESSES THE UN WARNING OF "ALIEN INVASION”, 1987


Intro footage from the 1927 film Metropolis - https://www.youtube.com/watch?v=YXRxcNi6ciY


Thank you SO much to the brilliant musicians for the soundtrack to this Documentary - (All music and sound effect credits in chronological order of their use)

00:00 - Intro - In The Year 2525 - by Zager & Evans - https://www.youtube.com/watch?v=3ZSkMsI5c8w

03:35 - Carbon Based Lifeforms 5 hours mix ambient chillout electronic - by chillout - https://www.youtube.com/watch?v=aKTlGo7QyK0

Outro - Carbon Based Lifeforms 5 hours mix ambient chill out electronic - by electronic - by chikkout - 
https://www.youtube.com/watch?v=aKTlGo7QyK0



nasanikola teslapyramidsaielectromagnetic frequencieskjvantichristpassovertranshumanismv2khologramsvoice to skullremote viewingaleister crowleyoccult knowledgeproject bluebeamwireless powerserge monastfake alien invasionbeguilenasa project bluebeam the ultimate hoaxthe montauk projectfake hoax ufosfake second coming of jesus christsignals intelligence
