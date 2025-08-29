Баллада о короле. Песня Юрия Нестеренко на сл. И.Бродского и муз. М.Щербакова("Щит и меч")

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Не думаю, что Бродский имел в виду Карла XII (и вообще кого-то конкретного), а Щербаков, когда писал "Щит и меч", вспоминал о Бродском, так что идея соединить этих троих в одном произведении - исключительно моя. И соединяются они, на мой взгляд, просто идеально, вплоть до того, что Карл XII действительно был идейным девственником ("королем без королев"), а текст "Щита и меча" (послушайте, кто не слышал: • Михаил Щербаков - Щит и меч ) перекликается и с "Балладой о короле", и с судьбой Карла.
Текст Бродского в моей редакции:
Жил-был Король, жил-был Король,
Он храбрый был, как лев.
Жил-был Король, жил-был Король,
Король без Королев.
Он, кроме хлеба, ничего
Не ел, не пил вина,
Одна отрада у него
Была: война, война.
И день и ночь в седле, в седле,
И день и ночь с мечом,
Он мчался, мчался по земле,
И кровь лилась ручьем
За ним, за ним, а впереди
Рассветный ореол,
И на закованной груди
Во мгле мерцал орел.
Летели дни, неслись года,
Он не смыкал очей,
О, что гнало его туда,
Где вечный лязг мечей,
О, что гнало его в поход,
Вперед, как лошадь - плеть.
О, что гнало его вперед
Искать огонь и смерть.
И сеять гибель каждый раз,
Топтать чужой посев...
То было что-то выше нас,
То было выше всех.
Враги поймут, глупцы простят,
А кто заучит роль,
Тот страстотерпец, тот солдат,
солдат, мертвец, король.
Гони коней, гони коней,
Богатство, смерть и власть,
Но что на свете есть сильней,
Но что сильней, чем страсть.
Он пред врагами честь свою
И шпагу не сложил,
Он жизнь свою сложил в бою,
Он жизнь свою прожил!
Простись, простись, простимся с ним,
простимся, чья вина,
Что тишь да гладь нужна одним,
Другим нужна война,
И дробь копыт и жизни дробь,
Походные костры,
Одним - удар земли о гроб,
Другим - кларнет зари.
Благодарю Владимира Палта за предоставленные ноты (его проект по публикации нот Щербакова здесь: http://mkshch.com/notes/)