BrighteonBrighteon UniversityBrighteon Social
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

WHAT IS THE GOVERNMENT SPRAYING ON YOU AND I?
EARTH SHAKING NEWS
EARTH SHAKING NEWS
272 followers
Follow
3
Download MP3
Share
Report
134 views • 09/05/2023

SERIOUSLY, IF A PERSON HASN'T REALIZED THE MILITARY AND GOVERNMENT ISN'T SLOW KILLING YOU AND I THROUGH CHEMTRAILING BY NOW HE OR SHE IS A FOOL. WHY DO YOU THINK CANCER, ASHMA AND MANY BRAIN DISEASES ARE EXPLODING RIGHT NOW? THE DEADLY CHEMICALS AND NANOBOTS ARE MURDERING US. THE SATANIC ELITE WANT ALL OF US DEAD SO THEY CAN HAVE THE EARTH FOR THEMSELVES. WE'RE IN A WAR WITH THE GOVERNMENT FOR OUR VERY LIVES NOW. THE LESS THAN HUMAN PEOPLE RUNNING THE SHOW HAVE DEMONS IN THEM. THEY NEVER GAVE A DAMN ABOUT YOU AND I. THIS EYE OPENING VIDEO WILL OPEN YOUR EYES TO THE FACT OUR PAID OFF POLITICIANS AND CIA MSM MEDIA DO NOTHING BUT LIE. THEY SERVE A SATANIC AGENDA AND ARE HEARTLESS. IF YOU REALLY GIVE A DAMN ABOUT YOU LOVED ONE'S YOU SEND THIS VIDEO TO EVERYONE YOU KNOW...IT'S TIME TO PREP, PRAY AND GET THE HELL OUT OF THE WAY. ONLY PRAYER OR ALMIGHTY GOD CAN TURN THINGS AROUND. WE'RE IN THE TRIBULATION NOW SO THE FATE OF BILLIONS OF PEOPLE ARE HEADED FOR SHEER TORTURE WHEN THEY DRAW THEIR LAST BREATHS BECAUSE THEY WON'T WAKEUP...DON'T YOU BE ONE OF THEM!

Keywords
militaryhellreligiongovernmentnew world ordersatanismbible prophecymedicalend timeschild sacrifice
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon University
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy