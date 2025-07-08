"Cross and Resurrection". 44th spiritual dialogue synaxis (30.04.2025)

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"Cross and Resurrection". Lighting up the lighter of the Saints, 44th spiritual dialogue synaxis (30.04.2025).
The 44th Spiritual Dialogue Synaxis with Metropolitan Neophytos of Morfou took place on April 30, 2025 at the church of Theotokos in Akaki - Morfou.
***
Επίσημη ιστοσελίδα Ιεράς Μητροπόλεως Μόρφου: https://immorfou.org.cy
Official site of Holy Metropolis of Morfou: https://immorfou.org.cy
Официальная интернет-страница Митрополии Морфу: https://immorfou.org.cy
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να βρείτε μεταφρασμένες και υποτιτλισμένες ομιλίες του Μητροπολίτη Μόρφου Νεοφύτου στα αγγλικά, ρωσικά και σε άλλες γλώσσες. Η σελίδα στην οποία θα βρείτε τις ομιλίες είναι η εξής: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...
NOTE: In our website you can find translated and subtitled homilies of Morfou Neophytos in English, Russian and other languages. Link: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...
ПРИМЕЧАНИЕ: На нашей интернет-странице вы можете найти выступления (проповеди) Митрополита Морфу Неофита, переведенные на английский, русский и иные языки, а также содержащие субтитры на означенных языках. Страница, на которой вы найдете выступления (проповеди), является следующей: https://immorfou.org.cy/homilies-and-...