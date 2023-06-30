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WARNING! THE DICTATOR IS COMING!
EARTH SHAKING NEWS
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173 views • 06/30/2023

IF IT LOOKS LIKE A DUCK, TALKS LIKE A DUCK, IT'S A DUCK (DICTATOR! THE RABBIS HAVE WARNED THEIR MESSIAH (ANTI-CRIST) IS ALREADY ON EARTH. WE'RE IN THE TRIBULATION AND THE WARNING SIGNS ARE ALL AROUND US NOW. HUMANITY IS THE FOOL BECAUSE THEY'RE WORSHIPPING ENTERTAINMENT WHILE THE WORLDS ECONOMY IS BEING DESTROYED RIGHT IN FRONT OF OUR EYES. MILLIONS OF AMERICANS ARE LIVING IN THE STREETS RIGHT NOW. MILLIONS OF ILLEGALS ARE FLOODING INTO AMERICA RIGHT NOW! THE WORLD IS PREPARING FOR WW-3. HOMOSEXUALITY HAS CONSUMED THE WHOLE WORLD RIGHT NOW! THE OCCULT ELITES DEADLY BIO WEAPONS HAVE MURDERED MILLIONS OF HUMANS! STILL! THE AVERAGE PERSON IS MORE CONCERNED ABOUT HAVING FUN THAN PREPARING FOR THE SHEER HELL COMING UPON THE EARTH. I WON'T SHED A TEAR WHEN THESE EMPTY HEADED PEOPLE ARE THROWN INTO THE STREETS. YOU CAN WAKEUP NOW OR DEATH AND DESTRUCTION WILL VISIT YOU IN THE VERY NEAR FUTURE...REPENT OR PERISH!!!

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