Segredos do Dólar
Oculto Revelado - A Verdade
Oculto Revelado - A Verdade
24 followers
4 views • 4 weeks ago

Símbolos secretos são usados há muito tempo para transmitir ensinamentos ocultos e conhecimento esotérico sobre os céus, a vida na Terra e o 
significado da nossa existência.

Por milênios, esses segredos foram guardados pela elite, para seu próprio benefício.

Ao decodificar escrituras e símbolos antigos, obtemos uma nova perspectiva das forças clandestinas que guiaram a civilização humana através dos tempos.

Ao nosso redor estão os segredos que buscamos para revelar nossa conexão com o universo e desvendar as verdades mais profundas do destino humano.

Nesta série inovadora, Jordan Maxwell revela o que ele veio a entender sobre os mistérios ocultos na vida secreta dos símbolos, que você nunca deveria saber.

Esse conhecimento nos liberta dos laços que há muito nos prendem a uma agenda secreta que controla o curso da evolução humana.

despertarconscienciaespiritualidade
